Horb a. N. Günstig-Anbieter Tedi kommt nicht ins Einkaufszentrum

An anderen Standorten in der Umgebung geht es deutlich schneller. So meldet beispielsweise Calw, dass im Herbst am Markt der Textil-Discounter Kik in den ehemaligen Vögele am Markt einziehen wird.

Auf jeden Fall gehen die Bauarbeiten am Einkaufszentrum kräftig weiter. Investor Birk: "In den nächsten Tagen werden die Horber sehen, wie die ersten bunten Elemente angebracht werden."

Eigentlich sollte im Einkaufszentrum im ersten Stock Charles Vögele auf gut 800 Quadratmeter einziehen. Die OVS (unter anderem die italienische Textilkette UPIM) hatte den Textiler gekauft. Im Winter gab dann der neue Besitzer bekannt, dass die deutschen Handelsunternehmen Tedi, Woolworth und Kik eine Vereinbarung unterschrieben haben für den Kauf eines Großteils des deutschen Filialnetzes. Horb scheint wohl nicht dabei zu sein.