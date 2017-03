Horb a. N. Grundschüler werden "Energiespardetektive"

Horb-Talheim. Elke Zöhler von der Energieagentur wurde kürzlich von der Grundschulrektorin Ursula Schmollinger und Klassenlehrerin Melanie Jetter begrüßt. Sie freuen sich, dass bereits in der Grundschule eine Bewusstseinsbildung zum Thema Energiesparen stattfindet.

Die Schüler der Klasse drei erhielten in einem vierstündigen Projekt viele Informationen rund um das Thema Energie. Zu Beginn wollte Zöhler von den Kindern wissen, was der Begriff "Standby" bedeutet. Ein Schüler erklärt ganz pfiffig, dass es "beßreithalten" heißt und ein weiterer weiß, dass sich der Fernseher im Standby-Zustand befindet, wenn vorne ein rotes Licht leuchtet.

In den beiden ersten Unterrichtsstunden lernten die Kinder, dass Energie "Arbeit leistet" und ein Leben ohne Energie unmöglich ist, was in der Geschichte "ein stinknormaler Morgen oder nichts geht ohne Energie" verdeutlicht wurde.