Horb a. N. Grünmettstetten rockt

Bei den Gute-Laune-Krachern der drei Brüder Tobias, Markus und Philipp wie "Bis der Bäcker aufmacht", "Ich glaub mein Glas hat ein Loch" oder dem lustig-überdrehten "Nicht ganz normal" wird vermutlich niemand still sitzen bleiben können. Aber auch Freunde poppiger Melodien und Sounds bekommen mit "So soll es bleiben" oder "Stille Helden" die perfekte Stimmung geliefert.

Wenn die Dorfrocker zusammen mit ihrer Live-Band auf der Bühne stehen, dann geht im wahrsten Sinne die "Lutzzzi" ab. Lustig, locker und spontan geht es zur Sache. Und immer wieder wird das Publikum ins Geschehen mit einbezogen.

Dabei stehen die drei dorfrockenden Franken, die aus einem 1000-Seelen-Ort in der Nähe von Bamberg kommen, wie keine andere Band fürs Land. Ihr Hit "Dorfkind" ist in kürzester Zeit zur Mitsing-Hymne für alle Leute vom Land avanciert und einer der Höhepunkte jedes Dorfrocker-Konzerts.

Der steigende Erfolg der bodenständigen Brüder schlägt sich auch in Zahlen zu Buche: Insgesamt über zehn Millionen Mal wurden die Youtube-Videos der Dorfrocker im Internet angeklickt. Über 133 000 Facebook Fans haben sie mittlerweile. Und darüber hinaus waren die Dorfrocker seit 2007 bereits in über 100 TV-Shows zu Gast.

Die Dorfrocker verbinden Jung und Alt. Ihre Musik und ihr Auftreten kommen jung und sexy daher. Und auch viele der Konzertbesucher – besser gesagt Partygäste – passen mit ihrem Dirndl- und Lederhosen-Outfit genau in dieses Bild. Dass es ständig bergauf geht, das stellen die Dorfrocker auch auf Tour fest: "Wir merken es: Die Konzerte sind ausverkauft und die Leute singen unseren Hit ›Dorfkind‹ alle mit", so Markus, der älteste der drei Brüder. Die Nachfrage auf dem Land sei riesig.

TICKETS: Karten gibt es weiterhin für 14 EUR bei den Vorverkaufsstellen, der Landmetzgerei Schetter in Grünmettstetten, Susi’s Mix Shop in Grünmettstetten, die Volksbank in Altheim sowie die Kreissparkasse in Horb. Die Abendkasse ist ab 19 Uhr geöffnet. Weitere Infos unter: www.dorfrocker. de