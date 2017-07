Horb a. N. Großsperrung zwischen Horb und Nordstetten

Nun hat das Regierungspräsidium Karlsruhe weitere Infos dazu veröffentlicht: Die Bundesstraße 32 zwischen Horb und Nordstetten wird in der Zeit vom Montag, 24. Juli, bis voraussichtlich Sonntag, 15. Oktober, saniert. Die Baumaßnahme beginnt am Verkehrsknotenpunkt B 14/B 32/L 398 in Horb und endet an der Einmündung der L 395 in Nordstetten.

Die Durchführung der Arbeiten erfolgt in mehreren Bauabschnitten unter Teil- und Vollsperrungen der B 32. Die Arbeiten beginnen im Streckenabschnitt zwischen dem Abzweig B 32/K 4764 in Richtung Isenburg und der Einmündung B 32/L 395 in Nordstetten.

In den Sommerferien muss auch die Brücke über die Bahn in Horb für vier Tage halbseitig gesperrt werden, damit ein neuer Überfahrkeil auf der Brücke eingebaut werden kann. Der genaue Zeitraum für den Verkehrseingriff steht noch nicht fest und wird frühzeitig bekannt gegeben.