Horb a. N. Großprojekt Dachsanierung steht an

Horb-Dettingen. Sportlich sei das vergangene Jahr ebenso ereignisreich gewesen wie von der Vielfalt an Veranstaltungen, meinte Vorsitzender Armin Doberstein. Die Sportschützen hätten sich am Kinderferienprogramm beteiligt und waren mit einer Abordnung am Volkstrauertag vertreten. Die Vereine und Gruppen nahmen mit 16 Mannschaften am Vereinspokalschießen teil, was ein Erfolg gewesen sei. Von einem Rückgang von 88 auf 86 Mitglieder berichtete Schriftführer Wolfgang Kronenbitter, der Erfolge wie das Königsschießen und den Grillnachmittag verbuchte.

Die unzähligen sportlichen Ereignisse thematisierte Schießleiter Roland Schmid: "Wir waren mit acht Mannschaften in sechs Disziplinen vertreten." Fünf hätten in der Kreis- und drei in der Landesliga geschossen. Zu den Höhepunkten gehöre seine Teilnahme mit der Armbrust an den Deutschen Meisterschaften, dem 60-Schussturnier in Bösingen, dem Oktoberfest-Landesschießen und dem Stadtteilpokalschießen.

Die Gesamtwertung in der Disziplin Luftpistole und Großkaliber konnte Michael Kronenbitter noch nicht nennen, da die offiziellen Ergebnisse vom Freitag in Lützenhardt zu Beginn der Hauptversammlung noch nicht eingetroffen waren. Die Luftpistolenschützen hätten wider Erwarten gegen den starken Gegner aus Grüntal gewonnen und nach Niederlagen nochmals alles gegeben. Insgesamt seien die Aufsteiger in der Saison 2015/16 erfolgreich gewesen. Ähnlich beim Großkaliber, wo Dettingen 1 den zweiten Platz der Wertung erreichte.