Horb a. N. Großer Wunsch: bessere Mobilität

Genannt wurden zu wenig Busverbindungen und fehlende Fuß- und Radwege, aber auch die notwendige Verbesserung des Mobilfunkverkehrs und des Internets, vor allem im oberen Bereich. Auf fehlende Bauplätze und zukünftige Leerstände wurde ebenfalls hingewiesen. Auch die fehlende Lebensmittelversorgung war Thema. Fehlende Treffpunkte für die Älteren und die Jugend wurden ebenso bemängelt.

Die Isenburger erkennen aber auch durchaus das, was gut im Ort ist, an. So die Lebensqualität, die gute Erschließung von Waldwegen für Jogger und Wanderer oder die Renaturierung des Isenburger Baches. Mit dem Internetempfang im Täle ist man zufrieden. Auch die Gemeinschaftsförderung durch den Ortschaftsrat wird hervorgehoben. Die Nähe zur Stadt Horb ist ebenfalls ein Pluspunkt.

Weitere positive Aspekte, die genannt wurden: der Seniorennachmittag der Kirche, der Seniorenrat in Horb und sein Programm, ein privat organisiertes Café und die Sozialstation.

Mit Blick in die Zukunft wünscht sich die Arbeitsgruppe mehr gesellschaftliche Teilhabe, barrierefreie Wanderwege (die auch gemäht werden müssen), eine Mitfahrgelegenheit, eine Mitfahrbörse, ein E-Auto als Bürgerbus. Die Abfahrtzeiten des Kiga-Busses seien zu früh, zudem sollten dort auch Bürger mitfahren können. Gewünscht wurde auch ein besserer Winterdienst, vor allem für die Fußgänger, und Informationen über die Angebote von regionalen Direktvermarktern. Diese sollen auch ins Haus liefern.

Die Arbeitsgruppen machten sich auch Gedanken zur Priorisierung von genannten Punkten. Im Themenfeld "Älter werden" wurde als sehr wichtig die Verbesserung des ÖPNV genannt, damit verbunden ein Bürgerauto. Als nicht weniger wichtig werden die Überarbeitung des Belegungsplanes Friedhof und die Verbindungswege zwischen Isenburger Höfe und Tal sowie zwischen Isenburg und Ihlingen angesehen. Und: Die Gründung eines Bürgervereins wird als sehr wichtig angesehen.

Zum Themenfeld "Demographischer Wandel" wurde festgehalten, dass der Überalterung entgegengewirkt werden müsse, dies vor allem durch Werbung für Isenburg. Der Horb-Pass soll auch für Senioren gelten. Der zukünftige Radweg Höfe Richtung Horb soll auch für Rollatoren benutzbar sein.

Ortsvorsteher Jürgen Grassinger zeigt sich dankbar für so viele Anregungen. Manches habe man nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Die Innenentwicklung habe für ihn jetzt höchste Priorität.