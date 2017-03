Horb a. N. Großer "Umsteigebahnhof" wegen Gleisbau

Horb. Das wirkt sich laut einer Mitteilung der DB AG auch auf die Zugverbindungen zwischen Horb und Stuttgart aus.

Die erste Sperrung ist an Ostern von 8. bis 15. April. An diesen Tagen finden Gleisbauarbeiten im Streckengleis Gärtringen–Herrenberg statt. Zweiter Sperrzeitraum ist an Pfingsten von 3. bis 19. Juni. Dann werden Gleisbauarbeiten im Streckengleis Böblingen–Gärtringen ausgeführt.

Rund 27 Kilometer Gleise und 18 Weichen werden erneuert