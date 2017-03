Horb a. N. Große Verdienste: Walter Rink räumt nach 24 Jahren seinen Stuhl

Neu kam beim Bockbierfest die "Blasmusik nonstop" dazu. Bei diesem Format stellte man zwei Bühnen ins Festzelt, so dass immer auf einer Bühnen gespielt und auf der anderen Bühne die neuen Kapellen Platz nehmen konnten. Ein Konzept, das man auch in diesem Jahr beibehalten wird.

Gerade beim Blick auf das Bockbierfest konnte Rink auch das restliche Programm bekannt geben. Am Freitagabend spielen als Headliner die Freudenstädter Band "F-Town" und im Vorprogramm sollen zwei kleiner Bands aus der Gegend die Chance für einen Auftritt vor großem Publikum erhalten.

Für den Samstag ist den Verantwortlichen ein echter Coup gelungen. "Die Schwindelige 15" soll das Party-Volk schwindelig spielen. Der Förderverein und die Aktivenkapelle haben den Vorverkauf für dieses Top-Event bereits gestartet, so eine Info hierzu.

Schriftführerin Silke Kreidler konnte von einem regen Treiben im Musikerheim berichten, das von Vereinen, Privatpersonen, aber auch der Ortsverwaltung für die unterschiedlichsten Veranstaltungen angemietet wurde. Das großzügig geschnittene Musikerheim biete mit seiner Infrastruktur neben Platz für musikalische Ereignisse auch Raum für private Feiern und den jährlichen Neujahrsempfang der Gemeinde. "Es war wieder ein Jahr der Superlative, das dadurch möglich wurde, weil alle an einem Strang zogen", so die Bilanz aus dem Jahr, als der Verein 91 Jahre jung wurde.

Ortsvorsteher Andreas Bronner: Bockbierfest setzt Maßstäbe

Dass es bei einem Förderverein nicht nur um das Mithelfen, sondern hauptsächlich ums Geld geht, stellte Diana Scherrmann in ihrem Kassenbericht fest. Fiskaltechnische Maßnahmen wurden ebenso erläutert, wie die Feinheiten zwischen einem gemeinnützig orientierten Verein und dem reinen Wirtschaftsunternehmen Förderverein.

Ortsvorsteher Andreas Bronner hob in seinen Grußworten hervor, dass die Organisation des Bockbierfestes und der anderen Veranstaltungen Maßstäbe setze.

Für den Vorsitzenden Walter Rink war dies die letzte Sitzung als Vorstand nach 24 Jahren an vorderster Front. Er beendete auch sein herausragendes Engagement in der Altheimer Kapelle, in der er zuletzt als Veranstaltungsleiter für das Bockbierfest verantwortlich zeichnete. Er war der Ansicht, dass es an der Zeit wäre, dass junge Leute mit unverstelltem Blick das Ruder übernehmen sollten.

Als seinen Nachfolger wählten die Mitglieder Heiko Gutekunst, der mit seinem Vize Anton Scherrmann (Metzger) und einer auf allen Posten wiedergewählten Mannschaft nun die Geschicke lenkt.