Horb a. N. Große Sonnen-Wende bei Festival-Premiere

Und schon am Samstag wurde nachgebessert. Am ersten Abend hatte es Kritik von den Food-Trucks gegeben, dass es nach Anbruch der Dunkelheit zu wenig Licht gibt. Kiefer: "Wir haben gleich reagiert und am Samstagabend Scheinwerfer aufgestellt. Es hat uns auch gefreut, dass zur After-Show-Party das Quartier 77 voll war. Dafür sind offenbar noch einmal Leute extra hoch zu uns gekommen."

Auch Fabian Maier von Hellfire, der die Musiker und Food-Trucks in die Kaserne gebracht hat, ist zufrieden. Er sagt: "Wir sind natürlich auch vom Wetter abhängig. Ich muss ein sehr großes Lob an den Platz und an den Veranstalter spenden – die Stimmung hier ist super." Auch mit dem Besuch ist er zufrieden: "Das ist hier ja nicht die Innenstadt. Ich bin guter Dinge, dass wir das Umsonst & Draußen wieder nach Horb holen können."

Was vielen Besuchern auf den ersten Blick auffiel: Die Zuschauer verloren sich optisch auf dem leeren Platz. Vor der Bühne hat kaum einer getanzt.

Maier sagt gegen 14 Uhr: "Das täuscht durch die Größe des Platzes. Im Moment sind gut 700 bis 800 Personen hier. Das mit der Bühne ist normal. Das Umsonst & Draußen in dieser Konzeption ist eher eine Durchlauf-Veranstaltung. Abends bei den Top-Acts wurde aber auch vor der Bühne getanzt."

Und wie sind die Food-Truck-Stände zufrieden? Jovi Venjnovic von Surf ’n’ Fries: "Das mit dem Wetter am Samstag war schade. Aber insgesamt bin ich zufrieden. Wir würden gerne wieder nach Horb kommen."

Rudi Hinderhofer vom Spanien-Stand "Casa Petri": "Am heutigen Sonntag sieht es nicht schlecht aus. Insgesamt haben wir mehr erwartet, aber das liegt auch am Regen-Samstag. Das ist halt das Risiko in unserem Geschäft."

Smoker-Papst Otto Berenji: "Der Sonntag läuft gut. Immer noch füllt sich der Platz. Insofern hoffe ich, mit einem ordentlichen Geschäft abschließen zu können."

Manuel Zimmer von Laem Ka, dem neuen Kult-Eis aus Nordstetten: "Es knallt hier so rein wie beim Stadtfest. Es läuft richtig gut, da verfliegt Dir beim Eismachen die Zeit."

Die Bilanz: Wie bei allen anderen Festen in Horb auch war der Samstag der schwächste Tag. Dazu kam auch noch der Regen. Kein Wunder, gab es doch mit Büchermarkt, dem kultigen Western-Treffen des Schützenfestes in Talheim, dem Schlachtfest der Feuerwehr Nordstetten und dem Oktoberfest im Autohaus Daub schon einges an Konkurrenz, bei der der Regen nachmittags keine Rolle spielte.

Doch bei der Sonnen-Wende schmeckte das neue Umsonst & Draußen offenbar vielen Neugierigen.