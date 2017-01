Horb a. N. Große Nachfrage zeigt sich in Zahlen

"Dass es eine große Nachfrage gibt, zeigt sich schon in den Zahlen."

2015 kamen 18 Hilfesuchende aus der Gegend Horb, Empfingen und Eutingen in die Beratung nach Freudenstadt. 2016 waren es 16. Seit der Eröffnung im September wurden 51 Beratungsgespräche in Horb geführt. "Das ist allerdings nicht die Anzahl der Frauen, die zum Gespräch kamen, denn manche kommen auch mehrmals." Allerdings waren es im Januar bereits sieben Frauen. Für die Beraterin ist klar: "Dass wir näher dran sind, macht es den Hilfesuchenden leichter." Denn viele Frauen ohne Auto kämen inzwischen in die Beratung.

"Dabei fällt vor allem der erste Schritt schwer, wirklich in unsere Beratung zu kommen", erklärt Natasha Eggert, was viele Frauen durchmachen würden. Die Art von Hilfe, die sie suchen, sei verschieden. Manche würden sich über ihre Möglichkeiten informieren wollen, die sie und oft auch ihre Kinder vor der Gewalt des Partners schützt. Andere würden aus einem Notfall heraus kommen, "also weil der Partner ausgerastet ist".

Gewalt durch digitale Medien nimmt zu

Je nach Situation werden dann verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt: "Es kann gegen den Mann ein Platzverweis ausgesprochen werden. Das ist besonders wichtig, wenn es eine Frau mit Kindern ist, damit sie in der Wohnung bleiben kann", sagt die Beraterin. In extremen Fällen würde an ein Frauenhaus verwiesen werden. "Im Kreis Freudenstadt gibt es keines", sagt Eggert verstimmt.

Was die Beratung angeht, will die Frauenhilfe, die es nun seit zehn Jahren gibt, auch den Tätern helfen. Jan Meijer vom Verein übernimmt die Täterberatung. Oft wird in Paargesprächen versucht, die Problematik in der Beziehung zu lösen. Denn: "Viele Frauen gehen zum gewalttätigen Partner zurück. Da können wir nichts machen, es kommt darauf an, was die Frau uns für einen Auftrag gibt."

Derzeit nimmt die Beraterin eine deutliche Zunahme der Gewalt durch digitale Medien wahr. "Gerade jüngere Frauen melden sich deshalb immer häufiger bei uns." Der Partner nimmt das Smartphone weg und liest die Nachrichten, weil er glaubt, dass er betrogen wird, schildert Eggert.

Immer öfter werden Mädchen auch mit freizügigen Bildern erpresst, die sie an den Freund geschickt haben. "Man darf nicht glauben, dass es nur Frauen aus sozial schwächeren Haushalten sind. Bei mir sitzen ebenso Akademikerinnen", räumt die Beraterin mit den Vorurteilen auf. Eggert verweist zudem auf die Dunkelziffer. "Laut einer europäische Studie ist jede dritte Frau Opfer von Gewalt geworden."

Weitere Informationen: www.frauenhilfe-fds.de oder unter Telefon 07441/­520 30 70 (Montag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr)

Der Verein Frauenhilfe Freudenstadt wurde 2007 gegründet. Sechs Berater sind im Einsatz, fünf davon ehrenamtlich. Der Verein arbeitet eng mit Polizei, Ärzten und Krankenhäusern im Landkreis zusammen. Diese Stellen leiten Frauen, die Opfer von Gewalt sind, an den Verein weiter.