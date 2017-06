Horb a. N. "Große Gassirunde"

In diesem Jahr findet das Treffen an der Grillhütte Altheim bei der Wassertretanlage statt. Beginn ist um 12 Uhr. "Für den Grillnachmittag bringt bitte jeder selbst Grillgut und Geschirr mit – alkoholfreie Getränke können auch vor Ort erworben werden", teilt der TSV mit.

Das Treffen findet bei jedem Wetter statt, gewandert wird auf jeden Fall, und über das Grillen wird bei Regen kurzfristig vor Ort entschieden. Hundebesitzer mit rudelverträglichen Hunden sind willkommen.

Die Tierschützer informieren: "Natürlich gilt auch dieses Mal: Im Wald gehören die Hunde selbstverständlich an die Leine, um das Wild nicht zu stören. Und die Hinterlassenschaften der Vierbeiner kommen in das ›Säckle für’s Gschmäckle‹ und dann in die bereitgestellten Müllsäcke. Alle, die tierlieb und am Tierschutz interessiert sind, auch wenn sie keinen Hund haben, sind zum Mitwandern willkommen."