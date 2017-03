Horb a. N. Grieche wird jetzt schlicht und elegant

H orb-Ihlingen. Nikolaus Skolis, Chef vom Grünen Baum in Ihlingen, strahlt und hebt den Daumen nach oben: "Wir werden unserem Lokal einen neuen Look verpassen. Bisher findet unsere Gestaltung an den Wänden zwar großen Anklang bei meinen griechischen Landsleuten, aber wir wollen es für unsere deutschen Kunden noch angenehmer machen."

Er lächelt: "Unsere Gestaltung mit griechischen Farben, so haben uns unsere deutschen Gäste gesagt, wirkt auf manche etwas kitschig." Das heißt für Skolis: Raus mit aufgemalten Mauersteinen, Bordüren mit roten Symbolen und gefälligen Bildern von antiken griechischen Stätten und Göttern. Also dem typischen griechischen Folklore-Style.

Dafür wird das Interieur nach drei Jahren schlichter: Die Säulen weiß, der Rest grau. Und an die Wände kommen europäische Kunstklassiker wie die "Geburt der Venus" von Botticelli. Ein Mix zwischen schlichtem Design und den Klassikern an der Wand, die auch in Deutschland in der Neuzeit zur Rückbesinnung auf antike Werte führte. Die schlechte Nachricht für die Kunden vom Grünen Baum: Wegen der Umbauarbeiten muss der beliebte Grieche die nächste Woche schließen. Skolis: "Die Handwerker haben unterschrieben, dass sie am kommenden Freitag komplett fertig sind."