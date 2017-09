Horb a. N. Graf Rudolf war viel zu alt fürs Goldene Vlies

Aber nicht nur in der personalen Zuordnung, sondern auch im Aussehen und in der Ausrüstung hat die Brunnenfigur mehrfach einen Wandel vollzogen. Auf dem Foto aus dem Jahr 1921 stützt sich der Ritter mit der Rechten auf ein mächtiges Schwert. Um 1870 hatten ein paar jugendliche Vertreter der Horber Bildhauerschule sogar dafür gesorgt, dass der mit einem Schwert bewaffnete Ritter zumindest für kurze Zeit über eine weitere Hieb- und Stichwaffe verfügte. Im nahegelegenen Gasthaus Krone war es den Schlitzohren gelungen, dem städtischen Polizeidiener in einer Samstagnacht einen kräftigen Rausch anzuhängen. Nachdem dieser sanft auf der Ofenbank eingeschlummert war, konnten sie den Stadtpolizisten völlig unbemerkt entwaffnen. Am Sonntagmorgen staunten dann die Horber Kirchgänger nicht schlecht, als der Platzbrunnenritter mit dem wohl bekannten Säbel des Polizeidieners gegürtet war.

Seines Schwertes in der Rechten ging der Platzbrunnenritter allerdings verlustig, als Wilhelm Klink 1927 mit Blick auf das große Stadtjubiläum den Brunnen restaurierte. Offenbar war das Schwert nicht mehr zu retten, weshalb Klink dem Ritter eine eiserne Lanze in die Hand drückte. An der Lanze befestigte er noch einen blechernen Wimpel in den hohenbergischen Farben, weil wohl auch der historisch äußerst bewanderte Vertreter der Horber Bildhauerschule die Brunnenfigur für einen Hohenberger hielt. Zur neuen Lanze erhielt der vermeintliche hohenbergische Graf aber auch noch ein neues Schwert, das ihm Klink an die linke Hüfte schraubte. In der 1929 zum 700-jährigen Stadtjubiläum erschienenen Festschrift pries Stadtschultheiß Hugo Schneider den von Klink sanierten Platzbrunnen mit dem "Standbild des Grafen Rudolf von Hohenberg" als bedeutendes Kunstwerk der Renaissance.

Es sollte noch dauern, bis Ferdinand II. als Horber Brunnenritter zu den verdienten Ehren kam. Doch darüber mehr im dritten Teil dieser Serie.