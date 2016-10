Horb a. N. Gottesdienst in Wohnzimmeratmosphäre

Vorbereitet wurde der Abend von den Mitarbeitern der Erlacher Höhe, die durch Umstellung des Mobiliars bequeme Sitzgelegenheiten schufen. Christof Schaible, Leiter der "Kommode", zeigte sich bei seiner Begrüßung erfreut über die vielen jungen Gäste. Nach ein paar Jazz-Stücken zur Einstimmung begleitete das Musik-Team der Kirchengemeinde die gesungenen Lieder.

Passend zum Thema "Vertrauen ist gut – ist Kontrolle besser?" wurde der Kurzfilm gezeigt. Danach diskutierten die Teilnehmer, was Vertrauen bedeutet. Nach weiteren Liedern beendete Pfarrerin Veith mit einem Segensgebet den Wohnzimmer-Gottesdienst in der Kommode. Viele folgten der Einladung, noch zum Austausch in gemütlicher Runde zusammenzubleiben.