Horb a. N. "Golden Hour of Shock" erhöht den Zeitdruck

Der Traktorfahrer konnte relativ zügig an die Helfer des DRK übergeben werden und wurde anschließend medizinisch versorgt. Für die Rettung des Autofahrers mussten die Männer mit schwerem Werkzeug antreten. Mit einem Rettungsspreizer entfernten die Feuerwehrmänner zunächst die Fahrertür. Um das Dach des Fahrzeugs abnehmen zu können, schnitten die Kameraden mit der Rettungsschere die A-,B-, und C-Säulen des Autos durch.

Die Feuerwehrmänner beförderten den Verletzten über die Rückbank auf die Rettungstrage und übergaben ihn an das DRK, welches den Verdacht auf Wirbelsäulenfraktur äußerte.

Stadtkommandant Markus Megerle sprach in seiner Manöverkritik von einer "technischen Hilfeleistung auf höchstem Niveau". In einem solchen Szenario sei die Rede von einer "Golden Hour of Shock". Diese setzt sich aus jeweils zwanzig Minuten der Zeit für die Anfahrt, die Befreiung und den Transport in eine nahegelegene Klinik zusammen. "Die Männer haben also nur zwanzig Minuten Zeit, um die Person zu befreien", verdeutlichte Megerle.

Auch Ortsvorsteher Walz würdigte die Leistung der Feuerwehr und des Abteilungskommandanten Martin Dettling. "Da muss man körperlich schon ran", stellte Walz hierbei fest, während Bürgermeister Zimmermann sich sehr beeindruckt von dem schweren Werkzeug der Feuerwehr zeigte: "Das weckt doch irgendwie das Kind im Manne, wenn man die ganze Technik im Einsatz sieht."