Horb a. N. Glutenfrei-Gipfel auf dem Hohenberg

Klar, dass sich Marquardt und Hässig darüber auch ausgetauscht haben. Der Schweizer: "In Deutschland, der Schweiz und Frankreich ist es noch am schlechtesten. In Schweden, Portugal und Asien ist es besser. In Sri Lanka beispielsweise gibt es überhaupt kein Problem: Die kennen kein Weizenmehl. Und in Schweden gibt es sogar glutenfreie Burger!"

Marquardt meint: "In deutschen Restaurants weiß man oft nicht, was Zöliakie ist." Sie hat bei ihrer "Mission glutenfrei" deshalb schon mehrere Gastronomen beraten.

Und wie geht es Silvan Hässig als Jugendlichem mit dem Verzicht auf alles, was mit Mehl zu tun hat? Also die klassischen Burger, aber auch Soßen, Gebäck und Co? "Gerade in der Pubertät ist es ein großes Problem, auf die Schnelle das richtige Essen zu finden. Man muss eigentlich immer vorsorgen. Insgesamt ist es schwer, weil die anderen oft nicht verstehen, warum man beim Essen so pingelig ist."

Und in Horb hat der Schweizer in Sachen Backen jede Menge dazugelernt. "Das glutenfreie Backen ist wirklich nicht ohne. Da spielen viele Kleinigkeiten wie das Kneten in der Folie oder der clevere Einsatz der Maschinen eine Rolle. Und da hat Trudel mit ihrer Erfahrung, die so lang ist wie ich alt bin, mir jede Menge wichtiger Details gezeigt."

Nach seiner Deutschland-Tour wird Hässig dann nicht nur jede Menge neues Material für seinen Blog haben. Er will auch ein Studium starten, um Ernährungscoach zu werden. Einen Beruf, der dann akademisch untermauert sein wird. Trudel Marquardt hat auf diesem Feld schon viel erreicht. Sie lächelt: "Nächste oder übernächste Woche erscheint mein tausendstes Backrezept in meinem Blog."