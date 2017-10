Horb a. N. "Gleis Süd" mutiert zum "Irish Pub"

Aber nicht nur sein facettenreicher Gesang, sein beeindruckender Gitarrensound und die recht dominante Mundharmonika machen aus Paddy einen Garant für allerbeste Unterhaltung, nein, auch seine Ansagen hatten es ebenfalls in sich.

"Ich spiele jetzt einen Song in D-Moll, dem traurigsten Akkord in der Musikgeschichte", sagte er und fügte an, dass ein Akkord meist aus drei Tönen besteht. D-Moll setzte sich aus A-F-D zusammen, begründete er seine Behauptung, dass dies der traurigste Akkord der Musikgeschichte sei. Die Zuhörer erfuhren an diesem Abend auch, warum das Guinness, das irische Bier, so schwarz ist. "Schaut euch in Dublin mal die Fluss Liffey, der durch die Stadt fließt, an, dann könnt ihr euch die Antwort selbst geben."

Die Horber wollten jedoch nicht nach Dublin, sondern ihr Guinness im Bahnhof trinken und sich dabei laut unterhalten. Da konnte der arme Künstler noch so sehr um etwas mehr Ruhe bitten, genutzt hat es ihm nichts. Die Lärmkulisse störte ihn sogar so sehr, dass er den Anfang zum Kieran Halpin Hit "Nothing to Show for it All" nicht mehr fand. Dem Mann konnte aber geholfen werden. Ein kleiner Zettel mit den Anfangszeile, aus dem Publikum gereicht, half ihm über diese Lücke hinweg.

Mit seinen Hits "Titanic", "In the Name of Freedom" oder "Banks of Australia" begeisterte er, mit dem alten Lied vom Friedhof der Seemänner, vom "Fiddlers Green" dem Paradies mit den schönsten Frauen und den Rum-Flaschen, die an Bäumen rumhängen, berührte er sein Publikum.

So richtig befreit sangen sie aber bei einem der bekanntesten irischen Volksliedern, der Geschichte der dreckigen, alten Stadt, der "Dirty Old Town" mit. "I kissed my Girl in the new City-Mall" flickte Paddy sehr zur Freude der Horber in diesen Song ein.

Nach knapp zweieinhalb Stunden war Feierabend für den Weltenbummler in Sachen irische Folk-Musik. Was er zurückließ war einer dieser Gigs, die man sich am liebsten in einer Schachtel mit nach Hause nehmen würde. Nicht als CD oder Video, denn dort würde man die Live-Stimmung nie und nimmer so gut erleben. Einfach den Mann, seine Harps, seine Stimme und die Gitarre – live und unverfälscht, dass ist Musik pur. Und mehr braucht es nicht.