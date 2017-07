Horb a. N. Gleich zwei Titel für die Dettinger Feuerwehr

Der Ablauf der Übung und der Rettung ist genau festgelegt, sodass jedes einzelne Mitglied von Schiedsrichtern bewertet wird.

Die einzelnen Positionen und Funktionen werden mit Ausnahme des Gruppenführers und des Maschinisten unmittelbar vor Beginn des Löschangriffs und der technischen Hilfeleistung neu ausgelost. Das bedeutet, dass jeder (außer Gruppenführer und Maschinist) stolze sieben Positionen üben und kennen muss.

Die Gruppe bestand aus folgenden Mitgliedern: Gruppenführer: Anna Zeller (Erste weibliche Gruppenführer der Abt. Dettingen), Maschinist: Björn Breier, Löschgruppe: Tanja Zeller, Philipp Hofer, Ludwig Hilbl, Frank Heinrich, Niklas Tittjung, Marco Renner und Felix Thumm.

Vorbereitet und trainiert wurde die junge Gruppe von den Dettinger Feuerwehrkameraden Freddy Zeller, Lothar und Wolfgang Kronenbitter.

Die Jugendfeuerwehr hat ebenfalls am Samstag in Baiersbronn die Leistungsspange der Jugendfeuerwehren abgelegt. Hier geht es um eine Mischung aus Feuerwehr und Sport. So galt es, einen Löschangriff durchzuführen und Schläuche auf Zeit auszulegen. Der Sportteil bestand aus Kugelstoßen und einem Staffellauf. Ebenfalls kam noch ein Theorieteil dazu.

Teilnehmer: Marvin Thoma, Robin Hofer, Stefan Zeller, Steffen Renner, Moritz Kress, Raphael Kronenbitter und Peter Nolte.