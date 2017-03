Horb a. N. Gleich zwei Jubiläen stehen bei Rexinger Muggaverbrenner an

"Ranzagarde" wird in diesem Jahr pausieren

Begonnen wird am Freitag, 19. Januar, mit einem Hexenball. Am folgenden Samstag soll es einen Kindertanz-Nachmittag geben, gefolgt von einer weiteren Abendveranstaltung. Mit den Einnahmen des Zunftmeisterempfangs aus der vergangenen Saison 2016 soll ein gemeinsamer Ausflug mit den Kindern der Vereinsmitglieder finanziert werden. Ebenso wollen die Erwachsenen bei einem zweitägigen Ausflug in einem Outdoor-Park auf ihre Kosten kommen.

Die "Ranzagarde" wird in diesem Jahr pausieren und lässt in der Fasnetssaison 2018 einem Kinder-Showtanz den Vortritt.