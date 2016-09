Horb a. N. Gleich mehrere Jubiläen gefeiert

Horb-Altheim. Der Kirchenchor blickt in diesem Jahr auf sein 150-jähriges Bestehen zurück, die Orgel wurde vor 50 Jahren komplett restauriert und in diesem Jahr neu gestimmt und vor 20 Jahren erfuhr die katholische Pfarrkirche "Mariä Geburt", die aufgrund ihrer Größe auch die "Kathedrale des Schwarzwalds" genannt wird, die größte Innenrenovation in ihrer Geschichte.

Die Gestaltung des Altarraums wurde damals vom einheimischen Künstler und Bildhauer Alfred Appenzeller durchgeführt, der mit seinem Können fünf prägende Arbeiten schuf.

Es gab am Sonntag also gleich drei herausragende Säulen in der Geschichte der Kirchengemeinde zu feiern. Wie vor 20 Jahren, als der neu geschaffene Altar geweiht wurde, stand auch bei diesem Gottesdienst Weihbischof Johannes Kreidler am Altar und feierte mit der Gemeinde diesen Jubiläums-Gottesdienst.