Horb a. N. Gleich an drei Unfallschwerpunkten aktiv

Nachdem die Ersthelfer beim Auto, das vom Trecker gegen einen Baum und einen Laternenmast gedrückt wurde, schnell feststellten, dass die Tür nicht aufging, war klar, dass man zur Menschenrettung zumindest beim Auto schweres Gerät braucht, um die verletzte Fahrerin aus dem Wrack zu befreien.

Während also ein Trupp unter Leitung des stellvertretenden Abteilungskommandanten Christian Koun den Wagen mit Holzkeilen sicherte, damit er beim späteren Einsatz der hydraulischen Spreizer und Schere nicht wegrutschen konnte, kümmerte sich der Notarzt um die im Traktor eingeschlossene Fahrerin. Auch der Mann im Auto, der im Graben lag, konnte von dem in erster Hilfe ausgebildeten Passanten aus dem Wagen gezogen und zumindest in stabile Seitenlage gebracht werden, bis Hilfe von den Einsatzkräften der DRK-Ortsgruppe kam.

Es waren drei Unfallschwerpunkte, die es gleichzeitig zu bearbeiten galt. Aber nicht nur die Menschenrettung in und um die drei Fahrzeuge galt es zeitgleich und mit hohem Tempo zu bewältigen, auch die Gefahr, die vom brennenden Fahrzeug ausging, durften die rund 70 Einsatzkräfte nicht unterschätzen. Lang anhaltende Trockenheit und dichte Wohnbebauung sorgten hier für zusätzliche Spannungsfelder. Die Herren an den C-Rohren und dem Schaumlöscher hatten alle Hände voll zu tun, um das Feuer am Überspringen zu hindern.

Als ersten Unfallbeteiligten konnte die Feuerwehr den Autofahrer in die Obhut des Roten Kreuzes geben, und auch die verletzte Fahrerin des Traktors konnte relativ schnell geborgen und versorgt werden. Etwas komplizierter gestaltete sich die Rettung der im stark verbeulten Auto sitzenden Fahrerin. Um sie sicher aus ihrem Fahrzeug befreien zu können, mussten die Feuerwehrleute nicht nur die Türen wegbrechen und die Scheiben unter höchster Vorsicht einschlagen, sondern sogar das Dach des Wagens komplett abnehmen. "So, jetzt hat sie ein Cabrio", war der Kommentar eines der Zuschauer.

Apropos Zuschauer: Die waren, wie in Talheim üblich, wieder reichlich vor Ort. Darunter auch Oberbürgermeister Peter Rosenberger mit Sohn Benjamin, Ortsvorsteher Thomas Staubitzer und Gesamtkommandant Markus Megerle. Sie alle wurden von Abteilungs-Kommandant Bernhard Müller per Mikrofon über die einzelnen Schritte dieser sehr aufwendigen Übung informiert.

Auch der anscheinend aktuelle Trend, dass es in Talheim bei jeder Übung regnet, war an diesem Nachmittag gegeben. Pünktlich zum Übungsende ging‘s los. Megerle meinte in seiner Lagebeurteilung, dass der Himmel zwar weint, doch überhaupt keinen Grund dazu habe, denn was man hier gesehen habe, war seiner Meinung nach eine Übung auf höchstem Niveau. Thomas Staubitzer stellte in seinem Grußwort fest, dass die Talheimer Feuerwehr ihre Bürger trotz des Niederschlags nicht im Regen stehen lässt.