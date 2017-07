Horb a. N. Glauben und Stricken verbinden die Christen

Horb. Im Rahmen des 500. Reformationsjubiläums symbolisiere das Strickwerk die Verbindung zwischen dem katholischen und dem evangelischen Glauben. "Was hat uns getrennt? Wie sieht es heute aus?" Zahlreiche Fragen, die noch zu beantworten seien, stellte Pfarrer Michael Keller in den großen Kirchenraum. Da das 500-jährige Reformationsjubiläum in der Ökumene gefeiert werde, sei es anders, als das 400-jährige. So würden die Fäden des Strickwerks Fragen zur Verbindung zwischen dem evangelischen und dem katholischen Glauben aufwerfen, die Pfarrer Keller aufzählte: "Welche Fäden sind zerschnitten? Welche Verbindungen abgebrochen? Was verbindet uns noch?" Das Kunstwerk beinhalte die Symbolik, dass der Glaube wichtig sei. Immer wieder wurde im Gottesdienst darauf hingewiesen. Somit konnten die Gottesdienstbesucher hautnah die gelebte Ökumene nachempfinden. Denn neben Pfarrer Keller zelebrierte Pfarrer Elmar Morein von der katholischen Kirche den Gottesdienst. Die Jungschar-Kinder wurden ebenso eingebunden.

Der evangelische und der katholische Kirchenchor hatten sich unter der Leitung von Olga Linker und Claudia Echle zusammengetan. Mit "Preis und Anbetung sei unser Gott" stimmten sie die Gläubigen in den Gottesdienst ein, den Organist Reinhard Kluth musikalisch umrahmte. Und die Orgel klang trotz der Maschen-Memorial nicht vermummt.

Wer sich die einzelnen Kunstwerke anschaute, dem fuhren die Töne in Mark und Bein. Die Initiatoren Michael Grüber und "Oberstricker" Peter Krause freuten sich, dass 25 Stricker an diesem Gesamtwerk gearbeitet hatten. Rund 90 Kilometer Wolle wurden mit über 5,4 Millionen Maschen verarbeitet (wir berichteten). "Das ist richtig toll geworden", staunte eine Gottesdienstbesucherin bei der Besichtigung. Neben bunten Feldern, mit und ohne Muster, waren auch einige Bilder zu erkennen. "Eine feste Burg ist unser Gott" war beispielsweise auf einem Stück zu lesen, passend dazu die Noten.