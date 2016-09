Horb a. N. Gibt es jetzt den Laden auf Probe?

Kreidler: "Das sind die ersten Impulse. Wir wollen jetzt aber auch in die Tiefe gehen. Ohne das Gespräch und den Goodwill der Eigentümer kommt man nie voran. Deshalb werden wir jetzt eine Gesprächsrunde auf Vorstandsebene mit Haus und Grund einberufen. Das ist ein wichtiger Mitspieler, der Türen öffnen könnte." Bisher habe es zwar immer wieder Gespräche mit dem Verein gegeben, so Wirtschaftsförderer Axel Blochwitz. Das spezielle Thema Ladenleerstand und das Management wurden dabei aber nicht besprochen.

Parallel dazu will Blochwitz eine Immobilienbewertung von 2008 wieder aktualisieren. Damals wurden 15 leer stehende Geschäfte in Horb analysiert und bewertet. Dazu auch mögliche Handelsinteressenten aufgelistet. Blochwitz: "Wir wollen bewusst jemand suchen, der von außen auf die Leerstände sieht und sie bewertet." Er betont aber, dass im Vergleich zu vor acht Jahren die "Summe der Leerstände auch nicht größer geworden ist."

Blochwitz Analyse: "Es gibt viele Ladenflächen in der Kernstadt, die marktwirtschaftlich sinnvoll kaum zu betreiben sind." Im modernen Handel wird mit einem Flächenumsatz kalkuliert, der bestimmte Raumgrößen benötigt. Blochwitz: "Das erfordert in der Fläche und der Qualität einen Standard, der in vielen Gebäuden in Horb sehr schwer herstellbar ist. Und wenn, hat der Eigentümer diese Umbauten zu finanzieren."

Die Stadt könne lediglich – wie mit dem Sanierungsgebiet rund um den Fruchtkasten – die Rahmenbedingungen für private Investoren erleichtern. Blochwitz: "Man kann auch nicht auf jeder Ladenfläche eine Gastronomie oder Kultur anbieten." City-Manager Kreidler: "Ich denke, da ist noch so manches dicke Brett zu bohren. Schnelle Erfolge sind da nicht zu erzielen."

Trotzdem gibt es den Neustart. Blochwitz hofft, dass damit der Teufelskreis zwischen leeren Schaufenstern, fehlender Investitionskraft der Eigentümer durch fehlende Mieteinnahmen und dem Gefühl der Kunden, dass in der Kernstadt nichts geht, durchbrochen werden kann.

City-Manager Kreidler: "Der Kreativraum von Grüber zeigt, dass da noch mehr Potenzial ist. Ich bin immer wieder überrascht, was da geht. Ich hoffe, der Kreativraum läuft noch weiter."