Horb a. N. Gibt es Hinweise auf gärenden Ärger?

Horb. 71,0 Prozent für Peter Rosenberger, 22,0 für Thomas Bauer und 6,7 für Hermann Walz lautete es für ganz Horb, doch es gibt Orte, an denen Rosenberger deutlich über die 70-Prozent-Marke kam, während er in anderen genauso deutlich darunter blieb. Ähnliches gilt für Bauer, der in einzelnen Ortsteilen 30 Prozent und mehr Wählerstimmen bekam.

Peter Rosenberger schnitt besonders gut in den Gemeinden des Dießener Tals ab. Seinen zweithöchsten Wert dieser Wahl fuhr er mit 82,8 Prozent in Dießen ein. Auch in Bittelbronn (76,8) und Dettlingen (75,5) war der Anteil der Rosenberger-Wähler höher als im Gesamtergebnis, nur in Dettingen lag er mit 71,8 Prozent in etwa in seinem Gesamtschnitt. Im Dießener Tal könnte sich der Einsatz der Stadtverwaltung für die Infrastruktur bemerkbar gemacht haben: Erhalt der Kindergärten und der Bittelbronner Schule sowie der Neubau des Feuerwehrhauses und der Ortsdurchfahrt Dießen.

So gesehen lässt sich auch vermuten, warum Rosenberger in Rexingen mit nur 61,9 Prozent unter seinem Schnitt blieb. Der Rexinger Kampf um den "Großen Hau" und die Verkehrsbelastung im Ort haben ihn vielleicht Sympathien gekostet. Leicht unterm Schnitt lag Rosenberger auch in der Kernstadt. Im Wahllokal Pestalozzischule – bei der Landtagswahl eine AFD-Hochburg – fuhr er mit 59,6 Prozent sein schlechtestes Ergebnis ein. Sein bestes Ergebnis erzielte er mit 83,9 Prozent in der Bildechinger Halle. Auch im Rathaus kam er in Bildechingen auf 77,6 Prozent. Haben die Wähler hier die erfolgreiche Sanierung der Abwasserkanäle und die Ortssanierung honoriert? In Mühlen fuhr der OB mit 64,2 Prozent ebenfalls ein relativ schlechtes Ergebnis ein. Der im Mai zum sechsten Mal abgelehnte Antrag zur Aufnahme Mühlens ins Sanierungsgebiet spielt hier vielleicht mit hinein. Die Stadt kann nichts dafür, doch der Frust gärt anscheinend.