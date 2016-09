Horb a. N. Gesundheitszentrum: Umbau bald fertig

Für ihn ist der Umbau "hoch anspruchsvoll", und er zeigt in seiner Mappe jede Menge Ideenskizzen, die er für das neue Gesundheitszentrum auf dem Hohenberg gezeichnet hat. Die Sportsbar – in der die Mitglieder später dann auch die Bundesliga live schauen können – in orangen Farben mit türkiser Deckenverkleidung. Das Gebäude mit dem Fahrstuhl außen, auch mit orangen und roten Farbtupfern, dazu Segel auf dem Dach. Sesterheim lächelt: "Das sind nur Ideenskizzen. Aber jetzt müssen wir uns entscheiden, wie wir das Gebäude von außen wirklich gestalten."

Auch die Königs sind sehr zufrieden. Alexander König: "Wir haben komplett neue Geräte bestellt. Aufgrund unserer Erfahrung als Physiotherapeuten wurden die nach unseren Erfahrungen umgebaut, damit das Krafttraining bei uns wirklich gesund für die Kunden ist." In vier Lkw werden die neuen Geräte dann Ende Oktober angeliefert.

Denn innen wird derzeit noch fleißig ausgebaut. Gerade ist der Fahrstuhlbauer dabei, die Technik zu installieren. Patrick König: "Es wird innen teilweise noch schöner, als wir es uns vorgestellt haben." Und wenn der Fahrstuhl dann endgültig steht, kommt der Rest. Denn: Im ersten Schritt wird unten das Fitness-Studio mit Sauna und Sports-Bar eingebaut. In die zweite Etage kommen die Praxen des Gesundheitszentrums. Das geplante Angebot hier: Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie und die Ernährungsberatung von Sven Bach. Dazu, so erzählen die Königs, ist auch schon klar, dass hier eine Fußpflege und Wellness-Massage reinkommt. Alexander König: "Da wird es dann beispielsweise Hot-Stone geben."

Nur der erste Stock – der bleibt vorerst leer. Alexander König: "Wir werden hier eine ambulante Rehabilitation einrichten. Wir haben von den Kassen schon das Signal bekommen, dass eine Nachfrage dafür da ist. Wenn das Studio und die Praxen fertig sind, werden wir das Projekt angehen." Dafür müssen noch diverse Genehmigungsverfahren abgeschlossen werden. Und es muss ein Arzt als Kooperationspartner gefunden werden. "Von den Qualifikationen her können wir mit unserem Team das abdecken. Und ich bin zuversichtlich, dass wir auch einen einweisenden Arzt finden werden."

Große Pläne. Alexander König: "Wir gehen mit einem weinenden Auge von unserem alten Studio auf dem Hohenberg weg. Wir hatten dort zehn schöne Jahre. Doch wir drei freuen uns riesig auf das neue Projekt!"