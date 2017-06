Horb a. N. Geschichtsträchtige Reise in das Reformationsland

Auf dieser Reise lernten die Teilnehmer Domstädte wie Magdeburg, Halberstadt, Halle, Merseburg und Naumburg. Untergebracht war die Gruppe in Quedlinburg mit dem Schlossberg und der Stiftskirche, von wo man in die Umgebung startete. Schon bei der Anfahrt wurde auch ein Halt in der nach der Wende neu wiederhergestellten Zisterzienserinnenabtei Kloster Helfta bei Eisleben eingelegt – der Architekt Manderscheid war auch an der Renovierung der Eutinger St. Stephanuskirche beteiligt. Auch ein Gottesdienst in der Gertrudkapelle just an Pfingstmontag gefeiert. Diakon Konrad ging in seiner Predigt auf die Mystikerinnen Gertrud und Mechthild von Helfta beziehungsweise Mechthild von Magdeburg ein, die hier als Klosterfrauen im 13. Jahrhundert gewirkt haben. Organist Eduard Rebmann aus Nordstetten begleitete die Gottesdienstbesucher an der Orgel.

Der Mittagsimbiss wurde in der Lutherstadt Eisleben in der Gaststätte beim Geburtshaus des Reformators eingenommen. Quedlingburg selber, die Stadt, die seit 1994 auf der Liste des Unesco-Weltkulturerbes steht, ist sehenswert mit seinen mehr als 1000 Fachwerkhäusern, den verwinkelten Straßenzügen mit Kopfsteinpflaster und wirkt wie ein großes Freilichtmuseum. Ein besonderer Höhepunkt ist dort auf dem Schlossberg die ins 10. Jahrhundert zurückgehende Stiftskirche. Das Gesamtbild der dreischiffigen Basilika geht in den Ursprüngen in die Zeit der Romanik zurück und zeigt aber auch einen gotischen Chor. Der Domschatz ist sehenswert und er geht auf Kaiser Otto III. zurück, der vieles an die dortige Äbtissin Adelheid übergeben hatte. Weitere Besuche waren in der ganzen Umgebung vorbei an Aschersleben und Bernburg oder bei Harzgerode vorbei an der Burg Anhalt und weiter ging es auch nach Freyburg dem Weinanbaugebiet Saale-Unstrut entlang.

Zudem ging es für die Gruppe in den Harz nach Thale im Bodetal mit Auffahrt per Kabinen-Seilbahn auf den rund 500 Meter hoch gelegenen Hexentanzplatz mit dem viele Sagen und Legenden verbunden sind, und die Seilbahnhexe Gondolina begrüßte die Teilnehmer. Von dort aus hatte man auch einen Blick auf die gegenüberliegende Roßtrappe, ein mehr als 400 Meter hoher Felsgipfel von wo aus man auch einen schönen Blick auf den Brocken hatte.