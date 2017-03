Horb a. N. Geringes Interesse an Dorfentwicklung

Horb-Dettingen. In diesen Tagen fanden und finden in den Stadtteilen von Horb Stadtteilkonferenzen statt – so auch vergangenen Samstag in Dettingen in der Schlossscheuer. Im Vorfeld gab es dazu 62 Zufallseinladungen. Aber es konnten auch weitere Bürger aus Dettingen daran teilnehmen. Nur 15 Bürger aus Dettingen zeigten Interesse und meldeten sich an. Es entstand dennoch eine angenehme Atmosphäre und eine gute Stimmung. "Angeregt wurde diskutiert", so Christian Volk, der mit Katrin Edinger diese Konferenz in Dettingen moderierte.