Horb a. N. Gerhard Kaupp wird Ehrenkommandant

Hinzu kommen als künftiger Atemschutzträger unter anderem die jährliche Einsatzübung, Belastungsübung – in voller Montur – sowie ein Belastungs-EKG, welches auf alle drei Jahre angesetzt ist. "Es ist heute schon schwierig, einen 30-Jährigen dazu zu überreden", betonte Megerle.

Kaupp nahm jedoch diese zusätzlichen Verpflichtungen trotz seiner arbeitsreichen Aufgabe als Abteilungskommandant zu jener Zeit auf sich.

Kaupps Eifer spiegelt sich vor allem in seinem Lebenslauf wieder: 1972 in die Feuerwehr eingetreten, erhielt Kaupp 1976 das Leistungsabzeichen in Bronze und absolvierte 1977 die Ausbildung zum Maschinisten.

Zwei Jahre später absolvierte er die Ausbildung zum Gruppenführer. 1983 wurde Kaupp erstmals Abteilungskommandant (bis 1998) der FFW und erhielt zudem das Leistungsabzeichen in Silber. 1984 verdiente sich Kaupp das goldene Leistungsabzeichen, die Beförderung zum Brandmeister folgte wenig später. 1990 meisterte er im Alter von 39 Jahren den Atemschutzlehrgang und wurde 1997 mit dem Feuerwehr-Ehrenabzeichen des Landes Baden-Württemberg in Silber ausgezeichnet. Ab 2004 diente Kaupp erneut für drei Jahre als Abteilungskommandant; das Ehrenabzeichen in Gold des Landes Baden-Württemberg wurde ihm 2012 verliehen.

Ortsvorsteherin Birgit Sayer ließ sogar eine private Geburtstagsfeier hinten anstehen, um Kaupp für die langjährige Arbeit in Diensten der FFW zu danken. Für Kommandant Stefan Graf war es ebenfalls eine besondere Ehre, Kaupp zum Ehrenkommandanten der Rexinger Feuerwehr ernennen zu dürfen. "Du bist uns immer ein großes Vorbild gewesen", verdeutlichte Graf.