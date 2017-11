Horb a. N. "Geräuschloser Ablauf" in Sachen Flüchtlinge

Horb. Neue Strukturen mussten geschaffen werden, denn man bewegte sich auf einem völlig unerforschten Feld. "In diesem einen Jahr wurde viel gemeistert, und es ist definitiv auch ein Wandel zu spüren", erklärt die 24-Jährige aus Bierlingen.

Die Zahlen unterstreichen ihre erfolgreiche Arbeit. Als Schober angefangen hatte, waren 180 Asylbewerber in einer gemeinschaftlichen Unterkunft. Nun sind es lediglich 34 Personen. Denn es konnten die Verfahren beschleunigt werden und die Flüchtlinge schneller in Anschlussunterkünfte untergebracht werden. Derzeit sind es 105, zuvor waren es nur 27. "Das konnte mit viel ehrenamtlicher Unterstützung gemeistert werden." Denn durch die Freiwilligen wurde eine Netzwerk aufgebaut, das auch die Wohnungsvermittlung an Asylbewerber leichter macht.

Dadurch, dass jetzt die meisten der Horber Flüchtlinge versorgt sind, – lediglich 34 sind noch ohne Leistungen vom Jobcenter – werden auch weniger Spenden benötigt. Deshalb ist auch die Kleiderkammer auf dem Kasernengelände nur noch selten geöffnet. "Jetzt vor dem Winter wird sie wieder öffnen", kündigt Schober an. Zu Beginn sei es nicht ohne Spenden zu schaffen gewesen, inzwischen laufe alles in geregelteren Bahnen.