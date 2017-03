Horb a. N. Genießerische Seitensprünge am Jakobsweg

"Ich gehe aber eigentlich selten den vorgeschriebenen Jakobsweg entlang", schiebt er noch schnell hinterher. Er gehe manchmal vom Weg ab und gestalte einen persönlichen Verlauf. "Da wo ich bin, ist der Jakobsweg." Wein sei für den Verlauf seiner Strecke die bestimmende Größe. "Man könnte auch sagen, dass ich eher die Weinstrecke laufe", so der Weinliebhaber. Ab und an besuche er entlang der Strecke Winzer, die er schon kennt. Er lerne so auch neue Winzer kennen, das sei jedoch eher die Ausnahme.

Auf dem Jakobsweg gebe es viel zu erleben. "Ich hab’ vor einiger Zeit damit begonnen, Tagebuchnotizen zu machen, als ich unterwegs war. Die hab’ ich jetzt zu Geschichten ausformuliert", erklärt er. "Da steht dann halt drin, was einem so durch den Kopf geht beim Laufen." Am Freitag, 24. März, möchte Djuga vier dieser Geschichten in seiner Weinflaschnerei am Horber Marktplatz vorlesen. Um was es darin genau geht, will er vorab jedoch noch nicht verraten. Nur so viel: "Der Klassiker ›Der Jakobspilger und der Hund‹ wird auch dabei sein." Erfahrungen mit Hunden seien auf der Strecke beinahe unvermeidbar. Und nein, er wurde nicht etwa gebissen, betont er. Es solle kein Vortrag werden. Djuga wolle lediglich vier seiner Geschichten vorlesen, dazu gibt’s verschiedenen Wein: passend zur jeweiligen Geschichte. Die vier Weine, die am Freitag ausgeschenkt werden, stehen für den jeweiligen geografischen Raum, in dem sich die Geschichte abspielte. Die Weine habe er teilweise auf seinen Wanderungen dort kennengelernt, andere kannte er bereits zuvor.

Eine Degustationsgebühr wird erhoben. Die Lesung beginnt um 19 Uhr in der Weinflaschnerei am Marktplatz 18. Der Jakobsweg führe übrigens direkt an Djugas Laden in Horb vorbei. "Ich hab’ auch eine Jakobsmuschel am Laden hängen", fügt er stolz hinzu.