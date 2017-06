Horb a. N. Gemütlichkeit, Musik und leckeres Gebäck

Bestes Festwetter mit strahlendem Sonnenschein und sommerliche Temperaturen bescherten dem Fest viele Gäste. Diese ließen sich bereits vor dem Fassanstich am Samstagabend die köstlichen Zwiebelbeeten und die Speckbrote sowie heiße Rote munden. Schon von weiten duftete es verlockend köstlich nach Zwiebelkuchen, den die Backfrauen nach überlieferten und geheimen Rezepten fertigten. Mehrere Zentner Mehl, Zwiebeln und Rahm wurden zu den heiß geliebten Spezialitäten verarbeitet. Fleißige Bedienungen servierten sie lecker duftend frisch auf den Tisch, und dazu passten perfekt Bier, hier insbesondere das Freibier nach dem Fassanstich. Oberbürgermeister Peter Rosenberger ließ es sich nicht nehmen, gemeinsam mit Edmund Teufel von der Baisinger Biermanufaktur ein Fass Bier anzustechen. Bereits der erste Schlag saß perfekt, und so gab es Freibier, natürlich auch für den musizierenden Musikverein Rottenburg-Oberndorf. Beim Fassanstich wirkten auch der Vorsitzende des Kreismusikverbandes Freudenstadt, Hans Dreher, sowie Betras Ortsvorsteher Andreas Schad mit. Dreher wies auf das bevorstehende Landesmusikfest in Horb hin, und Peter Rosenberger überbrachte die gute Nachricht vom bevorstehenden Ausbau der Breitbandversorgung für schnelles Internet mit.

Glückliche Gesichter sah man auch am Samstagabend bei den Festgästen, die dann von der Partyband Morenas zum Tanzen animiert wurden. Am Sonntag unterhielt die Musikkapelle Altheim die Gäste beim Frühschoppen, anschließend konzertierte der Musikverein Wolfenhausen. Zudem musizierten der Musikverein Weitingen sowie der Musikverein Harmonie aus Boll. Am heutigen Montag wird ab 17 Uhr ein Handwerkervesper geboten, zudem gibt es andere Leckereien. Musikalisch begleitet wird der Abend zuerst vom Junior- und dann vom Jugendorchester Betra/Dettingen. Nach dem Auftritt der Jugend übernimmt der Musikverein aus Dettingen das musikalische Regiment. Auch für die Allerkleinsten war wieder einiges geboten, etwa Kinderschminken. Zudem konnte ein Regenmacher gebastelt werden.