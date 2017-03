Horb a. N. Gemeinsamkeit bewährt sich wieder

An der Fasnet war man dann teilweise schon wieder gemeinsam unterwegs, und die Zeit nach Aschermittwoch war geprägt von den Proben fürs Jahreskonzert. Natürlich kam auch die Kameradschaftspflege nicht zu kurz. So machte die Spielergemeinschaft einen Ausflug nach Alpirsbach und besichtigte die dortige Brauerei. Die Musiker aus Horb hatten im vergangenen Jahr insgesamt 75 Termine. Davon waren 43 Proben und 32 Auftritte. Die Bildechinger kamen auf insgesamt 23 Auftritte, drei Ständchen, 41 Proben plus einem Probenwochenende und der Ausschuss tage sieben Mal.

Höhepunkt im Bildechinger Musikerkalender war das 25. Dorfmusikfest. Nach Fassanstich, der gewohnt von der Jugendkapelle unter Stabführung von Simone Holderried begleitet wurde, spendierte der Musikverein seinen Gästen abends bei freiem Eintritt die Spitzenkapelle Honk & Blow, und auch der Sonntag gehört nicht nur Krustenbraten und Co., sondern ebenfalls der Blasmusik. Beide Vereine konnten mit dem wirtschaftlichen Ergebnis des letzten Jahres zufrieden sein, und auch in puncto Jugendarbeit, die in beiden Kapellen (noch) getrennt betrieben wird, ist man auf gutem Weg.

In Bildechingen berichtete Sebastian Saiber, dass derzeit drei Mädels und elf Jungs – darunter vier Schlagzeuger – in die JuKa kommen. Vorstand Michael Götz stellte zufrieden fest, dass der "Basti" und die Simone (Holderried) diese Abteilung komplett im Alleingang stemmen.

Dass bei der Horber Stadtkapelle die Jugendarbeit seit Jahren fast schon zu einem Aushängeschild wurde, ist nicht zuletzt Stefanie Ewald zu verdanken. Von Vorstand Christof Straub kassierte die Jugenddirigentin dafür ein dickes Lob und von ihren Mitmusikern viel Applaus. Aktuell spielen 29 Musiker(innen) in der JuKa, und einige von ihnen verstärken die Register der Aktivenkapelle. "Unser musikalisches Niveau ist hoch, aber nicht zu hoch", so die Selbsteinschätzung der Dirigentin. Ein Beweis für den hohen Ausbildungsstand ist sicher auch, dass drei Jugendliche aus dem Verein bei "Jugend musiziert" jeweils einen ersten Preis erspielt hatten und nächste Woche bei einer Fernsehaufnahme zum selben Wettbewerb in Heidenheim dabei sind. Beide Vorstandsteams lobten in diesem Zusammenhang auch die Zusammenarbeit mit der Musikschule.

Im Großen und Ganzen konnten beide Vereine auf ein interessantes Jahr zurückblicken, und auch der Ausblick auf das kommende verspricht so einiges. In Bildechingen steht das 26. Dorfmusikfest an, die Spielergemeinschaft übernimmt beim Landesmusikfest die Versorgung der Gäste auf dem Flößerwasen, im Oktober wird wieder das "Herbstfest" in der Turn- und Festhalle von Bildechingen stattfinden, und natürlich ist auch wieder ein gemeinsamer Ausflug geplant.

Ehrungen

In Bildechingen durften das Vorstands-Duo Michael Götze und Andrea Fleck die Mitglieder Peter Esslinger, Stefan Fox, Stephanie Fischer, Simone Morath, Andreas Arnold, Beate Beuter, Klaudia Bender und Markus Fleck für jeweils zehn Jahre fördernde Mitgliedschaft ehren. Auf 20 Jahre fördernde Mitgliedschaft können Werner Hertkorn, Herbert Reinhardt, Gabi Zimmermann, Beate Schneider, Dagmar Fais, Michael Laschinger und Karl Plocher zurückblicken. Sie erhielten dafür die Ehrennadel in Silber und eine entsprechende Urkunde.

Wahlen

Bei den Wahlen fand man in Bildechingen auch in diesem Jahr kein Mitglied, das zusammen mit Michael Götz den Verein als Doppelspitze in die Zukunft führen möchte. Dafür stellte sich die zweite Vorsitzende Andrea Fleck zur Wiederwahl und wurde für drei Jahre im Amt bestätigt. Ebenso Sebastian Saiber (Jugendleiter/ein Jahr) Annabelle Marquardt (Aktive Beisitzerin/drei Jahre), Daniel Holderried (Passiver Beisitzer/drei Jahre) sowie die beiden Kassenprüfer Wolfgang Faiss und Jochen Jesse, die jeweils für ein Jahr wiedergewählt wurden.

Bei der Stadtkapelle wurde Christoph Straub turnusgemäß im Amt des ersten Vorsitzenden wiedergewählt, als erste Jugendleiterin agiert zukünftig Vanessa Roith, zu ihrer Stellvertreterin wurde Aileen Ruf bestellt.

Neuer Schriftführer ist Oliver Lieb, und die Posten der zweiten Kassiererin (Manuela Straub) und der Notenwartin (Patricia Roith) werden von den bisherigen Amtsinhaberinnen weitergeführt.