Horb a. N. Gemeinsame Neckarputz-Aktion

In diesem Jahr wurde jedoch nicht nur Müll um den Neckar gesammelt, sondern auch Müll mittels Taucher aus dem Neckar herausgeholt. Hierbei wurden die Fischer von circa zehn Tauchern von der Tauchschule "Divers Base" aus Nordstetten tatkräftig unterstützt. Die Tauchschule wurde Anfang des Jahres gegründet. Der Fischereiverein ist der Tauchschule für diese Kooperation dankbar und hofft bei der nächsten Neckarputzede auf weitere Unterstützung. Im Anschluss an die Putzede wurde die Kameradschaft gepflegt. In der Fischerhütte gab es ein Essen für die fleißigen Helfer.