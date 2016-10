Horb a. N. "Gemeinsame Arbeit hat sich ausgezahlt"

Vorausgegangen war eine Bewertung der Schienenstrecke zwischen Stuttgart und Singen durch ein Gutachten des Landes Baden-Württemberg, das im September veröffentlicht worden war.

Dazu nimmt der Parlamentarische Staatssekretär und CDU-Bundestagsabgeordnete Hans-Joachim Fuchtel wie folgt Stellung: "Für mich war es einen besonderen Einsatz wert, dass die Gäubahn nun in den Vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans aufgestuft wird. Dafür haben sich auch die anderen Mitglieder der baden-württembergischen Landesgruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion entlang der Gäubahn stark gemacht. Es freut mich, dass sich die gemeinsame Arbeit aller Unionspolitiker aus den betroffenen Landkreisen und Städten ausgezahlt hat und wir jetzt eine gute Lösung für Baden-Württemberg gefunden haben. Für unsere Region haben wir jetzt Klarheit, was die Schienenanbindung Richtung unsere Landeshauptstadt Stuttgart und die Schweiz angeht."

Die Hochstufung, so Fuchtel weiter, ist ein klares Signal für eine Stärkung der Bahn in unserer ländlichen Region. Von der damit einhergehenden Anbindung an das internationale Schienennetz profitierten die Landkreise Freudenstadt und auch Calw "ganz erheblich". Das gelte nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch für den Tourismus. Fuchtel rechnet damit, dass der Bundestag Anfang Dezember mit seiner Zustimmung zum "Ausbaugesetz Schiene" die Priorisierung der Gäubahn in der höchsten Kategorie beschließen und die Gelder für den Ausbau der Gäubahn einplanen wird.