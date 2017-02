Horb a. N. Gemeinderat will Investor befragen

Horb. Das beantragte Elisabeth Schneiderhan (OGL) in den Anfragen beim Gemeinderat am Dienstag. Schneiderhan: "Ich wünsche mir, dass Birk noch mal vor den Gemeinderat kommt und uns die neue Situation im Einkaufszentrum noch einmal vorlegt. Uns interessiert besonders, ob sich ein positiver Effekt für die Innenstadt noch ergibt, weil sich die Qualität im Einkaufszentrum geändert hat. Die Ausstattung ist nicht mehr so, wie wir uns das gewünscht haben. Und welche Konsequenzen sich darauf aus dem geplanten Umbau des Fruchtkastens und der restlichen Kernstadt ergeben."

Aus einem städtebaulichen Ideenwettbewerb wurde das Konzept entwickelt, das neue Einkaufszentrum mit einem Steg für Fußgänger zwischen der Kreissparkasse und der Volksbank mit der Kernstadt zu verbinden. Der Fruchtkasten, in dem jetzt noch die Polizei sitzt, soll beim Umzug der Beamten in die Hornauer Straße freigelegt werden, mit Terrassen zum Mühlkanal. Das Haus, in dem jetzt das Dolce Vita ist, soll abgerissen werden, dafür ein Treppe hoch richtig Marktplatz gebaut werden – so die Ideen damals. Als Gesamtetat für das jetzige Sanierungsgebiet sind insgesamt vier Millionen Euro vorgesehen. Doch macht diese Investition überhaupt Sinn, wenn das Einkaufszentrum nicht zieht? Das steckt wohl als Hintergrund hinter der Anfrage der OGL-Stadträtin.

Oberbürgermeister Peter Rosenberger: "Wichtig ist zunächst zu sagen, dass Birk nicht entschieden hat. Wir haben lange im Gemeinderat diskutiert, was die richtigen Maßnahmen für die Belebung des Einzelhandels sind. Der Konsens war: großflächige Handelsflächen. Ob die Effekte jetzt so eintreten, wie wir uns wünschen, das mögen in Zukunft andere entscheiden. Die Bedingung, die wir gemeinsam gestellt haben, war das Vorlegen von Mietverträgen. Damals wurde der mit Charles Vögele vorgelegt. Über die jetzt eingetretenen Änderungen sind wir nicht glücklich. Aber dafür können weder der Investor noch wir etwas."