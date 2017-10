Horb a. N. Geldsegen für acht Projekte

500 Euro gehen an das Sozialzentrum Boryslaw, Ukraine. Die Caritas in Boryslaw betreibt eine Suppenküche für Waisenkinder. Mit dem Betrag können Lebensmittel für 1000 Mittagessen gekauft werden. Die gleiche Summe wurde vom Team des "Eine-Welt-Ladens Horb" für dieses Projekt dazugegeben. "Denn das, was wir einnehmen, gehört der ganzen Welt", so Ursula Nagel.

500 Euro gehen auch in diesem Jahr an das Partnerschaftsprojekt Ruanda. Hier wird ein Psychotherapiezentrum zur Behandlung von traumatisierten und psychisch erkrankten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen unterstützt. Pfarrer Werner konnte aufgrund seiner verwandtschaftlichen Beziehungen hierzu direkt von der Arbeit in Afrika berichten.

Weitere 500 Euro gehen an die Armenküche im Kloster der Vinzentinerinnen in Zagreb. Täglich kommen 100 Bedürftige ins Kloster und erhalten ein warmes Mittagessen. Ferner gehen 500 Euro für die KAB Nordstetten für ihr Projekt in der Partnergemeinde Narozari in Uganda sowie 500 Euro für ein Waisenhaus der indischen Ordensschwestern in Kerala. Der gleiche Betrag steht für Missionsstation der Untermarchtaler Vinzentinerinnen in Tansania sowie für die Franziskaner-Mönche von Assisi zur Verfügung, die das Geld an die Benediktiner Mönche von Nursia (Umbrien) weiterleiten, die damit Erdbebenopfern helfen möchten.

Franziskus-Preis für herausragendes Engagement

Weitere 500 Euro gehen an das Schulprojekt "Christkönig-Schule" in Ndiakunwanta-Uno, Nigeria, das der ehemalige Horber Pfarrvikar Charles Okereke betreibt. Cäcilia Arnold, die den Scheck im Namen der Eutinger Kirchengemeinde übernahm, betonte dass die Gemeinde aus Mühlen aus den Erlösen ihrer Solaranlage aus dem Kirchendach, dem sogenannten "Schavan-Dach", ebenfalls 2000 Euro für das Projekt zur Verfügung stellten.

Ob die Aktiven der "Spittel-Apfelsaft-Aktion" auch 2018 solch reiche Spenden verteilen können, steht noch in den Sternen. Der Frost im Frühjahr hat ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht, denn in diesem Jahr gibt es kaum Äpfel.

"Trotz allem haben wir heute 20 Sack zusammengesammelt und vielleicht können wir nächsten Samstag nochmals die gleiche Menge auflesen" so Peter Silberzahn, der hofft, so wenigstens für den internen Gebrauch etwas Saft zur Verfügung zu haben.

Sein besonderer Dank ging wieder an alle fleißigen Helfer, die so eine Aktion erst möglich machen.

Als Dank für ihr herausragendes Engagement in Bezug auf ihr nachhaltiges Handeln und aus Ehrfurcht vor der Erhaltung von Gottes Schöpfung wurde der Katholischen Kirchen- und Stiftungsverwaltung die Ehrenurkunde zum Franziskus-Preis verliehen. Unterschrieben haben diese Urkunde Bischof Gebhard Fürst und Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann.