Horb a. N. Gekämpft, bis die Sohle davonflog

Ortschaftsrat und Vize- TSV-Chef Harry Pfost nahm den Schläger selber in die Hand. Mit seinem Partner Ralf Rohde trat er als TSV II zum Turnier an. Um jeden Ball haben die zwei gekämpft und sind hurtig gelaufen. Bei Harry Pfost war der sportliche Einsatz so hoch, dass sich sogar die Schuhsohle verabschiedete.

Am Ende zog aber die Mannschaft TSV I mit Pierre Schliep und Andreas Wudi ohne Punktverlust an dem AH-Team vorbei und holte den Wanderpokal. Die Paarung Pfost/Rohde kam auf Rang zwei. Manche Spieler munkelten am Ende, dass es nicht am sportlichen Einsatz, sondern einfach am Alter der Tennisschuhe lag.