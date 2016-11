Horb a. N. Geistlicher Gesang als Botschaft der Liebe

Unten im Kirchenraum hörte man von diesen Anstrengungen nichts. Im Gegenteil. Die einzelnen Lieder dieses Werkes, darunter "Heilig ist der Herr, heilig ist nur er", "Lamm Gottes" oder das Lied über das Geheimnis der gläubigen Zuversicht, erklangen wunderschön voll und wohltönend von der Empore herab. Erstaunlich vielstimmig für so einen kleinen Chor wurde die Messe, die der Komponist eigenen Aussagen zufolge im vergangenen Jahr unter den Eindrücken von Terroranschlägen und kriegerischen Polarisierungen in Europa und überall auf der Welt komponiert hat, in weitem Tonumfang vorgetragen. Schön auch, dass vor dem Lied ein Sprecher die wichtigsten Inhalte der jeweiligen Botschaft vortrug.

Lorenz Maierhofer thematisiert in dieser Friedensmesse die Glaubensbotschaft der Liebe und des Friedens textlich und musikalisch, und die Tonart G-Dur verleiht der Messe eine positive und hoffnungsfrohe Strahlkraft.

Pater Janis, der den Gottesdienst hielt, hatte am Tag des Christ-König-Festes eine passende Predigt geschrieben. "Jesus ist ein König ohne Reich. Er ist der König der Verlierer, der Freund all jener, die niemand haben will. Sein Königreich ist nicht von dieser Welt – es ist in den Herzen der Menschen, die an ihn glauben", sagte der Geistliche.

Zum Ende der Messe hin versammelte sich der gesamte Chor im Altarraum der Kirche, um nach einem letzten Lied einige verdiente Chormitglieder zu ehren.

Pater Janis gab dem Chor zuvor noch seinen Segen und wusste: "Musik macht uns lebendig und froh." Für ihn ist die Kirchenmusik ein guter Weg, Gottes Wort zu verbreiten. "Vergelt’s Gott und vielen Dank für all eure Mühe", so der Pfarrer.

Kirchengemeinderat Anton Gramer war es, der dann die Ehrungen vornahm (siehe Rubrik). Mit einem gemeinsamen Mittagessen in der benachbarten Zehntscheuer klang dieser erfolgreiche Chortag gesellig aus.