Horb a. N. Gegen Langeweile hilft "Freundschaft"

Obgleich man das Jahr etwas ruhiger angehen ließ als das Vorjahr, konnte sich die Vereinsgemeinschaft nicht über Langweile beklagen. Zu den musikalischen Höhepunkten des Jahrs zählten sicher das Herbstkonzert des MGV in der festlich dekorierten Steinachtalhalle sowie das kurz darauf folgende Konzert, das man mit dem Liederkranz aus Haiterbach gemeinsam sang. Auch beim erstmals ausgetragenen Seniorenadvent in der Festhalle waren die Sänger des MVG aktiv mit von der Partie.

Mit Jakobus-Band 780 Euro fürs Horber Stiftskirchendach gespendet

Natürlich darf man auch das jährlich stattfindende Adventskonzert in der Horber Liebfrauenkirche nicht vergessen, bei dem man gemeinsam mit der Jakobus-Band immerhin 780 Euro zugunsten des Stiftskirchendaches ersingen und erspielen konnte.

Die "Freundschaft" bewährte sich jedoch nicht nur auf der Bühne und im Probenraum, sondern wie jedes Jahr auch bei Ausflügen und gemeinsamen Unternehmungen. So machte man sich im Juli zum Jahresausflug in die Pfalz auf, und am 4. und 5. September stand die Säntiswanderung auf dem Programm.

Das gesamte Jahresgeschehen fasste später Schriftführer Thomas Müller zusammen. Er hatte für seinen Wortbeitrag drei Versionen vorbereitet. Zum einen die Kurzfassung (zehn Auftritte, sieben gesellschaftliche Ereignisse, drei Sitzungen), dann die etwas ausführlichere Fassung, bei der er chronologisch auf die wichtigsten Positionen des Jahres einging, und dann den Jahresrückblick in gebundener Form, wo er auf 40 Seiten akribisch das ganze Vereinsjahr in Wort und Bild, auch für die Chronik des Vereines, festgehalten hatte.

In einem so aktiven Verein wie der "Freundschaft Talheim" fällt das ganze Jahr über sehr viel Arbeit an, die von fleißigen Helfern erledigt wird. Zum Beispiel von den Frauen, die immer für die Dekoration der Halle sorgen, oder von Helfern, die Videoaufnahmen der Konzerte anfertigen. Der Dank der Vereinsspitze galt jedem dieser "Heinzelmännchen" persönlich.

Vize Christof Klink gab bekannt, dass der Verein derzeit 211 Mitglieder hat, und man hofft, dass man vielleicht neue Stimmen dazugewinnt. Einer Hoffnung, der sich später auch Chorleiter Peter Straub anschloss, dessen größter Wunsch es ist, dass man weitere Sänger findet, die sowohl gesanglich als auch menschlich zum Talheimer Männergesangsverein passen, denn Tod, Alter und Krankheit verschonen auch den MGV nicht. Seine Jahresbilanz fiel durchweg positiv aus. "Es war alles schön und manchmal auch richtig würdig, und unsere Auftritte haben den Zuhörern gefallen", so Straub. Dass die 38 Proben im vergangenen Jahr immer gut besucht waren, zeugt von hohem Engagement und Fleiß, so Straub weiter, der sich sicher ist, dass die Männer nach der Singstunde immer ausgeglichen nach Hause gehen.

Dass die Kasse stimmt, das bestätigte Kassenprüfer Gerd Schaible wie immer in gereimter Form. "Wir sagen Dankeschön unserem Kassier – ich wünschte jedoch, er wäre hier", grüßte Schaible den erkrankten Vereinskassierer Roland Daller, der seit 40 Jahren die Kasse bestens zusammenhält.

Ortsvorsteher Thomas Staubitzer outete sich ebenfalls als Verseschmied: "Nach so viel Red’ zur Prüfung der Kasse kann ich nur sagen: Klasse."

Staubitzer freute sich, dass der Chor auch etwas Glanz von Talheim nach außen trägt, und nannte den Liederabend des Vereins eine Leuchtturmveranstaltung für das Steinachtal.

Christof Klink konnte bei der Hauptversammlung zu einem Ehrungsmarathon aufrufen.

25 Jahre

Für jeweils 25 Jahre fördernde Mitgliedschaft konnte er Kurt Edelmann, Egon Ade, Traugott Aisenbrey, Hubert Hamm, Peter Hamm, Eugen Lechler, Edwin Lutz, Manfred Lutz, Gerhard Michels, Josef Schlotter und Karl-Heinz Schlotter gratulieren und ihnen als Dank und Anerkennung eine Urkunde und ein Weinpräsent überreichen.

Klink betonte, dass gerade die fördernden Mitglieder für die finanzielle Grundlage des Vereins sorgen und ihn so auf eine gesunde wirtschaftliche Basis stellen.

60 Jahre

Für sensationelle 60 Jahre fördernde Mitgliedschaft wurden Richard Kreidler, Richard Weber und Johannes Wehle besonders geehrt. Auf die Frage eines der Oldies, was es denn für 70 Jahre Mitgliedschaft gibt, wusste Klink (noch) keine Antwort, da die Vereinsstatuten so eine lange Mitgliedschaft überhaupt nicht vorsehen. Aber im schönen Steinachtal ist so ziemlich alles möglich – auch 70 Jahre Treue zum Männergesangsverein Freundschaft Talheim.

Ehrenmitgliedschaft

Abschließend durfte Franz Rupp noch Franz Ade nach 50 Jahren Mitgliedschaft zum Ehrenmitglied ernennen.