Horb a. N. Gegen die "zynische Verschwendung" von Lebensmitteln

Aufgerüttelt durch die schockierenden Berichte in den Nachrichten dieses Jahres über Hunger in Ländern, die von Armut und Krieg massiv betroffen sind, organisierten sie dazu eine Aktion. Mit der Ausstellung "Schluss mit Hunger", die vom 4. bis 27. Oktober im Foyer der Schule gezeigt wurde, sammelten sie deshalb Spenden für die Welt-Hunger-Hilfe – und zwar in Höhe von 365,48 Euro.

Das MGG schaut inzwischen stolz auf seine Spendenaktion zurück, die zeitgleich mit der Ausstellung "Schluss mit Hunger" der Welthungerhilfe durchgeführt wurde.

Aber wie auf dieses traurige, aber auch unbequeme Thema aufmerksam machen? Hierzu gingen Schülerinnen und Schüler durch die einzelnen Klassen und sensibilisierten auch die Eltern an den Elternabenden für das weltweite Ungleichgewicht – so satt hier, so hungrig dort – und warben deshalb auch für einen nachhaltigen Konsum. Die Schülerschaft ebenso wie das Kollegium nutzten die Gelegenheit, sich über von der Welthungerhilfe geliehene Stellwände in Bild und Text zu informieren.