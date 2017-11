Horb a. N. Gegen die antijüdische Hetze

Nach der Pogromnacht am 9. November 1938 drängte Elisabeth Schmitz den Dahlemer Pfarrer Helmut Gollwitzer, eine Bußtagspredigt gegen das schreiende Unrecht zu halten.

Weil sie nicht länger für den tyrannischen NS-Staat arbeiten wollte, quittierte sie am 31. Dezember 1938 den Dienst als Lehrerin. An die Schulbehörden schrieb sie: "Es ist mir in steigendem Maße zweifelhaft geworden, ob ich den Unterricht bei meinen rein weltanschaulichen Fächern – Religion und Geschichte, Deutsch – so geben kann, wie ihn der nationalsozialistische Staat von mir erwartet."

Sie versteckte Juden, die auf der Flucht waren, in ihrem Gartenhaus in Wandlitzsee und gab ihnen in ihrer Wohnung in der Luisenstraße in Berlin-Mitte eine Zuflucht.

Pfarrerin Sibylle Biermann-Rau hat in langen Gesprächen mit Dietgard Meyer, einer ehemaligen Schülerin und späteren Freundin von Elisabeth Schmitz, deren Leben erforscht. Es ist das Porträt einer Christin und Demokratin entstanden, die vorbildlich dachte und mutig handelte. In ihrem Vortrag am Donnerstag, 9. November, ab 20 Uhr stellt Sibylle Biermann-Rau das Leben der NS-Gegnerin Elisabeth Schmitz, deren Denkschrift, aber auch ihre Briefe an Karl Barth und Helmut Gollwitzer vor. Der Eintritt für den Vortrag ist frei.