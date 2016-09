Horb a. N. Gegen den Brustkrebs anradeln

Horb-Dettingen. Vier Radteams, die insgesamt über 3200 Kilometer in einer großen Schleife durch Deutschland fahren, um sich dann Ende des Monats in Kassel zu treffen, sind derzeit wieder unterwegs.

Los ging die Tour für die fünf Pink Ribbon-Botschafter des Südens und ihren Begleiter, der den Mannschaftswagen fährt, am Montag in Donaueschingen. "Wir haben uns vorher noch nie getroffen, doch die Sache und das Ziel der ganzen Aktion ist uns so wichtig, dass wir gerne unseren Jahresurlaub oder die Freizeit in den Semesterferien dafür opfern", so die vier Teilnehmerinnen, die noch im Berufsleben stehen. Und auch das Rentner-Ehepaar aus Pforzheim tritt voller Enthusiasmus in die Pedale. Es ist eine Gruppe mit recht gemischter Altersstruktur, die von der 21-jährigen Studentin bis zum 70-jährigen Rentner reicht.

Ihre erste Tagesetappe führte sie nach Horb-Dettingen, wo sie im "Adler" Station machten. Nach einer erholsamen Nacht und einem reichhaltigen Frühstück traf man sich noch mit Ortsvorsteher Josef Nadj, der mit den schwarz-pink gekleideten Sportlern Informationen austauschte. Nadj betonte, dass gerade das Thema Krebsfrüherkennung gar nicht oft und laut genug kommuniziert werden kann. Hut ab vor dem, was sie da machen, sagte er sinngemäß. Und unterstrich, das jeder Kilometer, den die Pink-Ribbon-Radler zurücklegen, ein kleiner Etappensieg gegen die schreckliche Krankheit Krebs sei.