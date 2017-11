Horb a. N. Gedenken an Adolph Kolping

Horb. Jedes Jahr wird in Horb am 2. Adventsonntag das Gedenken an den seligen Adolph Kolping begangen. Die Kolpingsfamilie organisiert an diesem Sonntag, den 10. Dezember, das Gemeindemittagessen im katholischen Gemeindezentrum Adolph Kolping. Zuerst ist Familiengottesdienst mit P. Jennis und Diakon Klaus Konrad als Eucharistiefeier um 10.30 Uhr in der Auferstehung-Christi-Kirche. Traditionell spielt dazu die Kolpingband inflame.