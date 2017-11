Horb a. N. Gedankenaustausch in und für Horb

Bahnüberführung

Die Finanzierung der Bahnüberführung auf Gemarkung Grünmettstetten werde über das Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) vorangetrieben. Einen erheblichen Teil der Kosten für dieses Bauwerk trage demnach die Bahn. Jetzt müsse der Anschluss ab Rexingen bis ins Horber Industriegebiet in den Blick genommen werden, so Fuchtel.

Gäubahn

Auch das Planfeststellungsverfahren für die Bahnstrecke bei Neckarhausen sei auf gutem Weg. Es werde vom Regierungspräsidium Karlsruhe betrieben. Bei all diesen Fragen werde er in enger Abstimmung mit der kommunalen Ebene "am Ball bleiben", sagte Fuchtel zu.

Breitband-Technik

Noch sei das milliardenschwere Bundesprogramm nicht ausgeschöpft, machte Fuchtel erneut auf Fördermöglichkeiten für superschnelles Breitband aufmerksam. Bis zu 25 Millionen Euro seien für den Wahlkreis Calw/Freudenstadt verfügbar. In Horb seien alle Stadtteile "konzeptionell angeschlossen", betonte Rosenberger, lediglich in zwei Dörfern hake es noch an der Telekom. Eine Beschwerde bei der Netzagentur sei anhängig. Der OB würde eine Neuauflage von Fuchtels Breitbandkonferenzen begrüßen, um Schwachstellen aufzuspüren. Dabei könne man auch Fuchtels Ziel eines funklochlosen Nordschwarzwalds aufgreifen.

Fachkräftebindung

MIT-Vorsitzender Markus Schindele möchte Unternehmen und Kommunen zum Thema Fachkräftebindung an einen Tisch rufen. Fuchtel begrüßte die Aktivitäten der MIT, die dem Nordschwarzwald zugutekämen.

Kasernenareal

Das Technische Hilfswerk (THW) hat sich gut auf dem alten Kasernengelände etabliert, sagte der OB. Die Feuerwehr werde im kommenden Frühjahr auf den Hohenberg umziehen, so dass das "Katastrophenschutz-Ensemble" zunehmend Gestalt annehme. Um die Jugend für den Katastrophenschutz zu begeistern, will Fuchtel erneut prüfen lassen, ob ein Geländestreifen hinter dem THW-Objekt für einen Übungsparcours genutzt werden könnte. Er werde die THW-Stiftung ansprechen, sobald die Machbarkeit geklärt ist.

Tourismus

Der Bundestagsabgeordnete vertrat weiter die Meinung, dass sich Horb stärker für die touristische Szene des Nordschwarzwalds eigne als das bislang sichtbar werde. Ein Juwel sei der Campingplatz auf der Schütte. Auf sehr breite Resonanz seien zudem seine Wahlkampf-Aktivitäten zur Erhaltung der Dorfgastronomie gestoßen. Hier gebe es weitere konzeptionelle Ansatzpunkte.

Einkaufszentrum

Der Parlamentarische Staatssekretär Hans-Joachim Fuchtel gratuliert den Horbern zum neuen Einkaufszentrum am Bahnhof. Die neuen Arkaden böten eine "echte Chance, die infrastrukturellen Möglichkeiten besser zu nutzen." Zugleich würden die Nahversorgung und auch der Nahverkehr im Horber Raum durch den neuen Busbahnhof nachhaltig gestärkt, so der Abgeordnete.

Dorfkerne

Als wichtiges Feld verstärkter Kooperation hob der CDU-Bundestagsabgeordnete Hans-Joachim Fuchtel Maßnahmen gegen die Abwanderung in die Ballungsräume hervor. Er gehöre zu den Unionsabgeordneten, die auf die Aufnahme der Sanierung von Dorfkernen in einen künftigen Koalitionsvertrag drängen: "So brauchen wir mehr Geld für den Wohnungsbau in Ortskernen, um modernen Wohnraum für junge Familien zu schaffen, und einen schlankeren Denkmalschutz." Denn der Bund sollte seiner Auffassung nach künftig auch das Abtragen alter Bausubstanz in solchen Fällen im Rahmen des KfW-Programms unterstützen.