Horb a. N. Gebete am Ufer der Eyach

Direkt neben der Brücke an der Eyach wurde eine Feier mit dem Thema Wasser gehalten. Das nach Diakon Ewald Wurster "einmalige Mühringer Team" mit Michaela Beuter, Ursel Liebetanz, Hilde Wurster, Uli Schwarz, Brigitte Lacher und Johannes Beuter hatte die Feier mit auf die Geschichte von Jesus und der Frau am Jakobsbrunnen konzentriert. Jesus selbst habe sich hier als "Lebendiges Wasser" vorgestellt; darauf ging dann auch die Predigt ein. Das Tagesgebet drückte den Gedanken aus: "Guter Gott, manchmal steht uns das Wasser bis zum Hals. Oder aber wir waschen vorschnell unsere Hände in Unschuld, obwohl wir anderen das Wasser abgegraben haben. Komm uns zu Hilfe und schenke uns in dir eine Quelle mit heilendem, lebendigem Wasser, wie Jesus eine war."

Die zahlreich gekommenen Kinder wurden dann eingeladen, in einer Art Wasserkette Wasser von der Eyach zu holen und in eine große Wanne zu schütten. Die Gläubigen durfte dazu meditative Gebete hören.

Eine ganze Reihe von interessanten Elementen wie eine "Wassermeditation" und auch die Fürbitten schlossen sich noch an. Alle waren der Ansicht, dass dies ein sehr schönes Gemeinschafts-Erlebnis war und künftig häufiger wiederholt werden sollte.