Horb a. N. Gearbeitet, bis 50 Jahre Berufsleben beisammen waren

Es bot sich ihm die Gelegenheit, in die Räume der Firma Neubauer in Empfingen einzuziehen, ein früherer Spezialist für Bettrahmen-Bau. Im selben Jahr konnte auch sein schmucker Neubau in Dießen bezogen werden. Während seiner "Empfinger Jahre" blieb Ernst Rapp seinem Dießen treu. Bis 2011 betrieb er die Schreinerei in Empfingen und hatte dort bisweilen über zehn festangestellte Mitarbeiter. Da Ernst Rapp auch in der Schreinerinnung des Landkreises Freudenstadt aktiv war, kannte er natürlich auch seinen Horber Kollegen, den Schreinermeister vom dortigen Marktplatz, Bruno Raible. Dieser interessierte sich für die Rapp’sche Firma in Empfingen und übernahm sie dann auch von ihm im Jahr 2011. Ernst Rapp über sein berufliches Lebensmotto: "Ich habe mir immer gesagt, ich arbeite bis 63 und dann noch zwei Jahre, bis ich meine 50 Jahre Berufsleben beisammen habe." Genau so setzte er es auch um.

Neben dem reichhaltigen Berufsleben fand der Jubilar immer auch Zeit für die Dießener Vereine. Rapp sang von 1963 bis 2015 aktiv im Kirchenchor St. Martin und spielte in den 1960er-Jahren im Musikverein den S-Bass. Passiv unterstützt er schon seit Jahrzehnten den Schwarzwald- und den Narrenverein.

Sein weiteres Hobby ist Reisen. Weltreisen führten ihn und seine Frau Renate in den vergangenen Jahren bereits nach Vietnam und Kambodscha, nach Irland, Singapur und Malaysia, nach Thailand und nach Bali sowie nach Dubai und nach China. Auch Moskau und St. Petersburg sowie die Ostküste der USA haben die Rapps bereits bereist, und im vergangenen Jahr waren sie mit ihrem Wohnmobil sechs Wochen unterwegs bis hoch zum Nordkap und wieder zurück. Im kommenden Jahr soll’s für vier Wochen mit Enkelin Laura auf die Panamericana im Westen der USA gehen. Und sollte es dem Jubilar zwischendurch tatsächlich einmal langweilig werden, dann stehen in seiner Garage fünf Oldtimer-Traktoren und eine BWM-Isetta. Langweilig wird es Ernst Rapp also nicht.