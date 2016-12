Horb a. N. Gasthaus Rose in Rexingen wieder geöffnet

Horb-Rexingen. Das Gasthaus Rose in Rexingen hat im Rahmen der Dorfkulturwochen vorübergehend wieder geöffnet. Fast schon zur Tradition geworden sind die Wochen im Dezember und Januar, in denen die "Rose" geöffnet hat. In gemütlicher Atmosphäre kann man sich auf ein Feierabendbier an der Theke treffen, oder auch zum Frühschoppen am Sonntagmorgen. Die Mitglieder des Förderverein für Landschaftspflege organisieren unter sich die Bewirtung über diesen Zeitraum, der Erlös kommt dem Landschaftspflegeprojekt zugute.