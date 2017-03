Horb a. N. Gartenarbeit und Ahnenforschung: keine Zeit fürs Rentnerdasein

Zudem machte er für ein Jahr einen beruflichen Abstecher nach Frankreich. Dort unterrichtete er die Kinder in einer Schule in Lothringen im Fach Deutsch und konnte selbst seine französischen Sprachkenntnisse vertiefen. Später, als Horb 1991 die Partnerschaft mit Salins les Bains (Frankreich) einging, kam ihm das gerade beim Schüleraustauschprogramm sehr entgegen.

Nebenberuflich bildete er sich zum Realschullehrer weiter und konnte nach einer sehr arbeitsintensiven Zeit die Fachgruppenprüfung mit Erfolg ablegen. Als dann 1971 der Grundstein für eine Realschule in Horb gelegt wurde, schlug seine Stunde. Er wurde zum ersten Rektor, der in dieser neuen Schulform eingestellt wurde. "Ich und mein Team mussten damals echte Pionierarbeit leisten", erinnerte sich Schwarz noch gut an die Anfänge der Schule auf dem Hohenberg. "Es war ja kein Geld da – ich habe meine eigene Schreibmaschine mitgebracht und ständig kämpften wir, um die Lehrerausstattung und die Versorgung mit den notwendigen Unterrichtsmaterialien", so sein Rückblick auf die Anfangsjahre.

1971 fing man mit einer Klasse und 30 Schülern an; bereits 1979 besuchten 872 Schüler, die von 48 Lehrern in 30 Klassen unterrichtet wurden, die Schule. Schwarz, der 1978 zum geschäftsführenden Schulleiter bestellt wurde, denkt heute noch ungern daran zurück, dass 24 Wanderklassen täglich von einem Klassenzimmer zum anderen wechseln mussten, da es einfach nicht genug Räume gab. "Damals gab es keine Sportanlage, keine Rundhalle und abends unterrichteten wir noch in der Abendrealschule die Erwachsenen."

Es waren Jahre, die prägten, die oft aber auch viel Durchsetzungsvermögen erforderten. "Ich war relativ beliebt, da ich immer erst Mensch und dann Rektor war – doch wenn’s drauf ankam, konnte ich auch ein Machtwort sprechen", so seine eigene Sicht auf die Jahre in der Horber Realschule. Eine Schülerin bescheinigte dem damaligen Vorsitzenden des Realschullehrerverbandes zu seinem Abschied: "Er sorgte ab und zu für ein Gewitter – ließ einen aber nie im Regen stehen."

Der Jubilar war aber nicht nur in "seiner" Realschule und im Schulwesen aktiv, sondern auch in der Kommunalpolitik. Von 1975 bis 1999 saß er im Horber Gemeinderat, von 1979 bis 1999 fungierte er zudem als OB-Stellvertreter und war von 1984 bis 1994 Kreisrat. Eines seiner wichtigsten Themen in jener Zeit war die innerstädtische Umgehungsstraße, die er auch heute noch für den richtigen Ansatz hält, um den Verkehr aus Horb herauszubringen. Weitere Themenbereiche waren die Schullandschaften im Kreis und der Bau der Hohenberghalle. Seine Zeit als Kreisrat wertet er im Rückblick als sehr interessante Zeit. Vor allem im Zusammenhang darauf, dass die Vertreter der Städte Horb und Freudenstadt damals noch konstruktiv zusammenarbeiteten.

Heute ist der studierte und sehr heimatverbundene Geschichtslehrer stark daran interessiert mitzuhelfen, dass man Zeugen vergangener Zeit erhält. So war er maßgeblich daran beteiligt, dass die Pfahljochbrücke bei Neckarhausen, ein Kulturdenkmal von europäischem Rang, nicht wie vorgesehen abgerissen wurde, sondern in bestem Zustand erhalten blieb. Auch ist er am Erhalt der Burgruine "Wehrstein" in Fischingen bei Sulz interessiert und hat dort mit vielen Mitstreitern inzwischen Beträchtliches geleistet. Ein weiteres Hobby von ihm ist die Ahnenforschung. "1166 Namen, die bis zum 30-jährigen Krieg zurückreichen, kann ich inzwischen zurückverfolgen."

Die Ausgewogenheit zwischen Familie – er ist seit 52 Jahren mit seiner Frau Annegret verheiratet, sie haben zwei Kinder, die ihnen inzwischen vier Enkel schenkten – der Arbeit und den Freizeitaktivitäten, zu denen auch die Gartenarbeit zählt, seien sein Erfolgsrezept, verrät er zum Abschluss der Gesprächs.

Heute lässt er jedoch den Spaten und die Säge stehen und feiert mit seiner Familie.