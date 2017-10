Horb a. N. Ganz ohne digital ist Büchermarkt genial

Hätten die drei Kids nicht lieber Schoki, Computerspiele oder was anderes? Bonfert lächelt: "Im Gegenteil. Mein zehnjähriger Enkel ist ganz begeistert von der herrlichen Ansicht. Er sagt immer: Ich habe das Kreuz als erstes gesehen!"

Alte Schätze. Wie beispielsweise der "Ratgeber in gesunden und kranken Tagen". Mit herrlichem Art-Deco Einband –­ echte Buchkunst. Händlerin Vera Werker-Schain aus Albstadt-Ostmettingen verkauft es mir zu einem absoluten Hammerpreis. Sie sagt: "Der Horber Büchermarkt passt immer –­ und auch Petrus macht immer mit."

Und während überall geschmökert und gestaunt wird, sorgt Leierkastenmann Olaf Rappe für den passenden Sound. Am Grillstand unter anderem im Einsatz: SPD-Fraktionschef Thomas Mattes und FDP-Gemeinderat Daniel Wochner. Konditormeister Helmut Kipp, der die Gäste in der Markthalle mit leckerstem Kaffee und Kuchen verwöhnt, scherzt: "Es heißt ja immer: Hier werden Rote schwarz gemacht. Das hat der Mattes heute am Besten beherrscht!"

14 Uhr ist endlich Kinderzeit. Die Kleinen folgen gespannt, wie Claudius Hoffmann als Erzähler und Schauspieler gleichzeitig mit pantomischen Glanzleistungen "Der Junge mit der Glückshaut" auf die Bühne vor dem Neckarufer bringt. Genial ergänzt durch Musik und Geräusche seiner Partnerin Dorle Ferber. Eine Mutter sagt hinterher: "Das hat auch uns Erwachsenen gefallen!"

Entspannte Stimmung. Doch zwischen den vielen Büchern und Medien verbirgt sich auch ein Stück Kultur und Zeitgeschichte. In einem magischen Dreieck zwischen Markthalle und Fahrschule Hug.

In der Markthalle hat der Künstler Norbert Stockhus zum ersten Mal nach dem Urlaub wieder seine Arbeitskleidung an: Dunkler Pullover mit jeder Menge Farbkleksen. Drüber eine weiße Lederschürze. Vor den staunenden Augen der kleinen Maren macht er einen seiner Kupfer-Tiefdrucke –­ seinen Kater Pascha. Stockhus: "Das ist die Technik von Albrecht Dürer von vor 500 Jahren. Mit diesen Kupferstichen konnte man damals die Bücher illustrieren."

Ein paar Meter weiter sitzen die Künstlerhausbewohner Stephanie Müller und Klaus E. Dietl. Dietl ist gerade dabei, mit dem Sohn von Markus Pagel dessen Geschichte über "Wusel Gusel" auf der Schreibmaschine zu schreiben.

Stephanie Müller: "Ich nutze die Schreibmaschine als Rhythmus-Instrument in meinen Performances." Das hat einen ernsten Hintergrund. Müller: "Ich habe 2004 über die Zine-Szene geforscht. Also Magazine, die mit Schreibmaschine und herkömmlicher Druck- oder Matrizentechnik hergestellt wurden. Weil diese alte Technik eben gerade nicht digital ist und damit sehr schlecht von Seiten des Staates überwacht werden kann, wurden diese sogenannten Zines beispielsweise auch während der Gezi-Unruhen in Istanbul eingesetzt und sind gerade aktuell in Ländern wie Katar wieder im Einsatz."

Wieder ein paar Meter weiter steht Gerhart Odenwald. Er tippt auf ein Buch – Titel "Schützenehre". Von Botho Strauß und Axel Hertenstein. Odenwald: "Ich war früher geschäftlich viel in der DDR unterwegs. Damals – Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre -–hat es dort eine Szene gegeben, in der die Bücher selbst in Kleinstauflage hergestellt wurden. Der Autor hat geschrieben, das wurde gesetzt. Und der Illustrator hat die Technik der Stiche – wie beispielsweise nebenan Stockhus – eingesetzt. Die wurden dann von ihm ins Buch gedruckt. Durch diese Kleinstauflage lagen die Werke unterhalb der Zensur."

Die subversive Schreibmaschine. Der Hand-Druck von Illustrationen. Der Einblick in eine ganz andere Art von Druck- und Medienkultur, die heute in der Datensammel-Welt wieder brandaktuell ist.

Kristina Sauter von Förderverein: "Das ist ein Touch, von dem der Büchermarkt ruhig mehr haben könnte."