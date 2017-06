Horb a. N. Gärtnern in einer großen Gemeinschaft

Aber so einen Garten anzulegen – ist das nicht ziemlich teuer? "Die Gärtner müssen keine großen Anfangsinvestitionen tätigen", versprachen die Organisatoren. Die Stadt Horb, das Hela Profizentrum und das Dehner Gartencenter werden das Projekt unterstützen. Für die Gärtner werden nur fünf Euro pro Jahr und Beet fällig; das Geld wird für gemeinschaftliche Anschaffungen genutzt. Pagel sagte: "Ihr müsst nur kommen..."; "...und gärtnern...", fügte Weber hinzu; "...und pflanzen!", beendete Schober lachend den Satz. Man merkt, das Team ist eingespielt und Feuer und Flamme für das Projekt. Einige Regeln gibt es dennoch zu beachten, die bei der Informationsveranstaltung erläutert wurden. Gemeinschaftsarbeiten, wie Rasenmähen, werden von allen Gärtnern übernommen. Die "Gemeinschaftsfrüchte" Äpfel, Beeren und Trauben werden gerecht verteilt.

Und nicht nur die Gärtner selbst sollen sich an der zukünftigen Anbaupracht erfreuen können. Der Gemeinschaftsgarten ist und bleibt eine öffentliche Fläche. Wenn Gärtner im Garten sind, dürfen auch Besucher eintreten und verweilen. Denn dazu gibt es ja die Gemeinschaftsfläche am Gerätehaus: Man soll dort entspannen, plaudern, grillen können. Nur Hunde sind im Garten tabu.

Auch ökologische Aspekte haben beim Horber "Urban Gardening" einen hohen Stellenwert. Mit Wasser soll sparsam umgegangen werden – "vielleicht könnte man ja auch Regenwasser sammeln?", schlug ein Interessent vor. Unkrautvernichtungsmittel sowie chemische Schädlingsbekämpfungs- und Düngemittel dürfen nicht verwendet werden. Nach so viel "Input" war noch etwas frische Luft nötig – und schließlich will man ja auch wissen, was man später bepflanzt. So stand für die Interessenten noch ein Besuch der Sommerhalde auf dem Programm. Pagel erklärte die Fläche, die Hobby-Gärtner hörten gespannt zu. Sicher wird der ein oder andere am Montag Nachmittag beim Aufbau helfen, wenn das erste Material geliefert wird.

Weitere Informationen: Wer noch Interesse an einem Beet im Gemeinschaftsgarten hat, kann sich bei Kristin Schober unter der Telefonnummer 07451/901 141 melden.